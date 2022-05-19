Спортивный праздник для малышей пройдет во Всеволожске

В первую субботу лета, 4 июня, Всеволожск ждет юных спортсменов на легкоатлетическом пробеге среди детей дошкольного и младшего школьного возраста «Колобок» на призы главы администрации Всеволожского района.

Забег пройдет на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума (ул. Шишканя, 1). К участию приглашают мальчиков и девочек от 5 до 10 лет. В зависимости от возрастной группы, ребята пробегут дистанции от 100 до 500 метров.

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на официальной странице отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района. Справки по телефону – 8 931 276-88-27.