Выпускники Мультицентра очистили от мусора Муринский ручей

Выпускники и сотрудники Мультицентра социальной и трудовой интеграции убрали от мусора места гнездования птиц. Экодесант высадился у Муринского ручья вчера, 16 мая.

Мероприятие приурочили к Единому дню защиты малых рек и водоемов. Ребята дружно приступили к работе и общими усилиями очистили водоем от бытового мусора. В плотные мешки летели десятки килограммов пластика и стекла – бутылки, пакеты, жестяные банки и прочие отходы. Пока одни члены экодесанта собирали «следы цивилизации» вдоль берега, другие, ловко орудуя граблями, выгребали мусор со дна ручья.

Стоит отметить, что подобные водоемы создают особую среду для гнездования птиц. Найденные во время уборки кладки ребята бережно обходили, чтобы не тревожить гнезда и не повредить хрупкие яйца.

– Нам бы очень хотелось, чтобы люди понимали, что они делают, и действовали осознанно, а значит, прекратили бы разрушать и засорять свою родную землю, – отметила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко.

Совсем не лишней для воспитанников стала небольшая мотивационная выплата из сумм, предусмотренных на общественные работы. Для частично или ограниченно дееспособных молодых людей очень ценна возможность дополнительного заработка.

Фото Мультицентра социальной и трудовой интеграции