Всеволожский район поддерживает волонтеров

На протяжении нескольких лет при храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни кормят горячими обедами всех тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию.

Долгое время это богоугодное дело осуществлялось за счёт добровольных пожертвований и помощи волонтёров. Но с этого года большой помощью в реализации этого проекта стал муниципальный грант из бюджета Всеволожского района. Благодаря совместным усилиям церкви и общества удается обеспечить горячим питанием ещё большее количество нуждающихся.

Кроме того, каждый пришедший сюда за помощью может найти слова поддержки и адресную помощь: кому-то помогли с теплой одеждой, кому-то помогли восстановить утерянный паспорт, а кто-то смог найти себе работу. Благодаря помощи волонтеров, осуществляется юридическая, медицинская и социальная помощь всем, кто попал в трудную ситуацию. И многим это помогло преодолеть одиночество и отчужденность, а кто-то нашёл в себе силы вернуться к нормальной жизни.

Этот социальный проект позволяет не только решить проблему конкретного человека, но помогает объединить общество.

Владимир Шемшученко