Четверо школьников Всеволожского района стали призерами Всероссийской олимпиады

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал 18 марта и завершился 30 апреля. Полтора месяца старшеклассники со всех регионов страны соревновались друг с другом за звание лучших. По итогам испытаний четверо школьников Всеволожского района стали победителями в разных дисциплинах.

Так, в испытаниях по химии призером стал 11-классник Киришского лицея Дмитрий Мефодьев.

Призером заключительного этапа по французскому языку стала ученица 10 класса Всеволожской гимназии «Грейс» Ева Бородаенко.

Призером заключительного этапа по немецкому языку стала Яна Резун из Муринского центра образования № 1.

Призером заключительного этапа по технологии стал Андрей Смирнов из Муринского центра образования № 1.

Отметим, что дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в российские вузы без вступительных испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.