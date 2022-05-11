В Новой Ладоге пройдет гастрономический фестиваль «Корюшка идет!»

В эту субботу, 14 мая, Новая Ладога принимает IV гастрономический фестиваль «Корюшка идет!». Основные мероприятия пройдут на набережной Ладожской флотилии и площади перед Гостиным Двором.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в этом году фестиваль «Корюшка идет» приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра Великого. Несмотря на то что мероприятие относительно молодое, фестиваль уже обзавелся собственными традициями. Самая узнаваемая «фишка» праздника – рыбная тематика.

Как всегда, любители вкусненького смогут полакомиться жареной, копченой, вяленой и вареной рыбной продукцией. Кроме того, пройдут кулинарные мастер-классы, на которых научат готовить рыбные блюда петровской эпохи.

Большое внимание будет уделено и развлечениям. Помимо аттракционов и выступлений артистов, для посетителей будут работать арт-зона «Петровские потехи», а аудио-гид проведет увлекательную экскурсию. Также состоится конкурс по рыбной ловле и выпуск сиги в реку Волхов.