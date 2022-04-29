Огнеборцы всегда на посту!

В субботу, 30 апреля, страна отметит День пожарной охраны России. Праздник имеет глубокие исторические корни – именно 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии», которым впервые в Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров. Были созданы специальные пожарные патрули, в обязанности которых входило не только участие в тушении пожаров, но и контроль за соблюдением существовавших уже в то время правил пожарной безопасности. Патрули также обладали правом применять карательные меры к нарушителям. В преддверии праздника наших огнеборцев мы побывали в двух новых, самых молодых пожарных частях, работающих на территории Всеволожского района.

100-я пожарная часть в надёжных руках

Около года назад приступила к работе пожарная часть № 100 в городе Сертолово. Современное здание вошло в отряд государственной противопожарной службы Всеволожского района, входящий в систему ГКУ «Леноблпожспас». На благоустроенной территории – идеальная чистота и порядок, имеется также тренировочный комплекс для отработки навыков спасения на пожарах через окна и в труднодоступных помещениях. На вооружении у пожарных – 4 единицы основной техники, в числе которых три автоцистерны и специальный автомобиль, оборудованный выдвижной лестницей.

Руководит «соткой» Алексей Сапегин, который вот уже второй год подряд признается лучшим начальником пожарной части в системе ГКУ «Леноблпожспас». В коротком интервью «Всеволожским вестям» он рассказал о своем пути в профессию и о работе возглавляемого им подразделения.

– Алексей Борисович, как вы сами стали пожарным?

– Выбор дела всей моей жизни произошел, можно сказать, случайно. В 2007 году в пожарную часть меня привёл товарищ. Решающим аргументом в пользу этой работы стал график – сутки через трое. Знаете, в 18 лет наличие свободно времени очень ценно. Признаюсь честно – тогда я вовсе не планировал связать свою жизнь с пожарной охраной, стать пожарным-спасателем. Просто надо было где-то перекантоваться до призыва в армию.

Конечно, я не ожидал, что будет настолько тяжело. Для меня – молодого, не служившего – пребывание в полувоенной организации стало настоящим испытанием. Жесткие правила, распорядок, дисциплина, к тому же я не совсем понимал, куда вообще попал. Но при всех трудностях мне был интересен новый опыт, работа в команде опытных профессионалов, настоящих мужчин.

После двух лет работы в пожарной части мне пришла повестка в военкомат. Служить довелось в морской пехоте, там меня научили воинской дисциплине, ответственности, привили понятие мужской дружбы, чести и долга.

Именно в армии ко мне пришло осознание, что я хочу вернуться к профессии пожарного, хочу посвятить свою дальнейшую жизнь борьбе с огненной стихией.

После демобилизации мне потребовалось меньше месяца, чтобы снова поступить на службу в пожарную часть. За почти пятнадцать лет работы прошел весь путь от рядового пожарного до начальника подразделения, окончил Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. На руководящей должности – четвертый год, до этого возглавлял 147-ю пожарную часть.

– Вы довольны своей командой?

– Безусловно. Основной костяк коллектива – люди, которые пришли со мной из 147-й пожарной части. Проверенные боевые товарищи, знающие и любящие свое дело, настоящие профессионалы. Процентов 80 личного состава имеют категорию спасателей. Ближайшая цель – обучить всех без исключения пожарных нашей части на спасателей, поскольку перед нами стоит задача создать мощную боевую единицу по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в штате числится 53 человека. Район выезда части – это Сертоловское городское поселение, Юкковское и Агалатовское сельские поселения, а также мы выезжаем на помощь подразделениям Мурино, Токсово, Куйвози. Причем это не только пожары, но и аварии на дорогах, и прочие ЧС.

– Насколько часто поступают в вашу часть сигналы о возгораниях? Ведется ли статистика вызовов?

– Статистика, конечно, ведётся, но в настоящее время находится в стадии формирования данных. Бывают дни, когда не поступает ни одного вызова – и это самое тяжелое, изматывающее состояние, когда нервы напряжены до предела режимом ожидания. Бывает по пять и более вызовов в один день – предугадать, какой выдастся смена, невозможно. Говоря проще, сутки на сутки не приходятся.

Число возгораний закономерно увеличивается с наступлением пожароопасного периода – горит трава, горят леса, горит торф. Многочисленные дачники тоже вносят свою лепту в статистику пожаров. Ситуация обостряется и с началом зимнего периода – это связано с процессами протопки.

– Вы во второй раз признаны лучшим начальником пожарной части Леноблпожспаса. Какие, на ваш взгляд, качества отличают настоящего пожарного?

– Кроме преданности профессии, пожарный должен обладать отличной физической формой, поскольку работа связана с большой физической нагрузкой. Важен и уровень технической подготовки, умение обращаться со сложным оборудованием, высокая обучаемость и дисциплина.

Необходимы такие качества, как стрессоустойчивость, психологическая уравновешенность, способность не поддаваться общей панике. Также нужны навыки оказания первой медицинской помощи.

Если человек боится высоты, страдает клаустрофобией или просто имеет расстроенные нервы – эта профессия не для него.

– Здесь я хотела задать Алексею Борисовичу еще один вопрос, но в это время прозвучал ровный голос диспетчера, сообщивший о возгорании в районе выезда. Извинившись, начальник пожарной части № 100 очень быстро нас покинул и умчался контролировать тушение пожара. В принципе, всё и так ясно – самая молодая во Всеволожском районе пожарная часть в надежных руках.

Человеческий фактор инженера Михайлова

В 150-й пожарной части, открытой осенью 2019 года, нас ожидал ведущий инженер Всеволожского отряда ГКУ «Леноблпожспас» Евгений Михайлов. Работая без малого 20 лет в пожарной охране, Евгений Владимирович убежден, что за эти годы в системе государственной противопожарной службы произошли кардинальные изменения к лучшему.

«В 2003 году, когда я начинал работу в должности пожарного, было намного меньше пожарных частей, меньше техники, меньше людей. Не хватало оборудования, пожарно-технического вооружения и даже обмундирования, – вспоминает Евгений Владимирович.

Сегодня пожарная охрана Всеволожского района по праву считается самой развитой в Ленинградской области.

В этом году в городе Кудрово будет открыта восьмая по счету пожарная часть отряда государственной противопожарной службы. В 150-й части, где мы сейчас находимся, работает более 50 человек, а общая численность отряда перевалила за 350 человек».

По словам Евгения Михайлова, Всеволожский район полностью обеспечен спецтехникой и современным пожарно-техническим оборудованием, всеми необходимыми средствами пожаротушения. Иначе и быть не может, ведь наш район считается самым густонаселенным в Ленинградской области и вторым по численности населения в России.

«Говоря о техническом оснащении и материальной базе отряда в целом, не стоит забывать, что главное в тушении пожаров – это люди, – уверен Евгений Владимирович. – От степени владения профессией зависит успешность выполнения возложенных на нас задач.

Работа пожарного – это постоянное самосовершенствование, постоянные тренировки, направленные на поддержание физической формы и выносливости, отработка прикладных навыков, участие в учениях разных уровней и профильных соревнованиях.

Например, максимальная высота выдвижной лестницы – 50 метров. Но это не значит, что при тушении пожаров в высотных зданиях пожарные не смогут подняться на верхние этажи. Наше оборудование позволяет нам прокладывать магистральные линии, использовать средства пожаротушения и ранцевые огнетушители, подниматься по задымленным лестничным маршам в специальных защитных костюмах с применением дыхательных аппаратов. Все это требует серьезной подготовки и непрерывного профессионального развития и в конечном счете влияет на скорость тушения и исход пожара».

Каждая пожарная часть, по мнению Евгения Михайлова, имеет свою специфику. У одних в районе выезда находятся в основном многоэтажные высотки и торговые площади, у других – частные жилые дома, у третьих – промышленные предприятия, логистические и складские комплексы. Но при этом пожарные, независимо от локации, должны уметь эффективно работать на любом объекте.

«Мы все пересекаемся на тушении крупных пожаров повышенной сложности, – говорит Евгений Владимирович. – Пожарная часть № 150 расположена в Кудрово, городе, который, по сути, является гигантским спальным районом. Сверхплотная застройка, узкие дворы, забитые личным автотранспортом, здания повышенной этажности, несколько крупных торговых предприятий – МЕГА-Дыбенко, «Лента» и прочие – все это в целом накладывает определенную специфику на действия пожарных в таких условиях. При этом пожарные не менее эффективно работают на тушении различных возгораний в сельской местности, где приходится забирать воду из пожарных и природных водоемов, оценив на глаз их пригодность для этих целей. Хочу еще раз повторить, что в нашем деле решающим фактором является высокий уровень подготовки личного состава и выносливость людей».

Вообще, Евгений Владимирович убежден, что именно человеческий фактор является как главной причиной возникновения пожаров, так и важнейшим условием борьбы с ними.

«Как бы банально это ни звучало, но именно несоблюдение мер пожарной безопасности чаще всего приводит к различного рода возгораниям, – уверен Евгений Михайлов. – Оставленная в лесу бутылка под воздействием солнечных лучей может сработать как линза и привести к масштабному лесному пожару. Брошенный окурок, не выключенный электроприбор, неисправная проводка, детские шалости с огнем – всё это дело рук человеческих. Любой пожар – это всегда человеческий фактор. Именно поэтому большое значение имеет противопожарная профилактика, которой занимается отдельный штат сотрудников».

Есть у Евгения Владимировича мечта, которой он поделился с нами в завершение разговора.

«Всеволожский район стремительно развивается, прирастает новыми жилыми комплексами и целыми городами. Растет и число пожарных частей. Как руководитель, я хочу, чтобы и новые, и старые пожарные части были укомплектованы штатом высокопрофессиональных специалистов своего дела, людьми, преданными профессии».

Материалы подготовила Светлана Завадская

Фото Александра Ольховского