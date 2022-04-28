Во Всеволожске наградили самых талантливых школьников и педагогов

Ежегодная престижная церемония вручения именных премий главы администрации Всеволожского района «Парад звезд» состоялась в четверг, 28 апреля, в КДЦ «Южный».

Здесь чествовали способных учеников и педагогическую элиту. Все они отличились в учебе, спорте и творческой жизни. Идея поддержать учащихся и педагогов зародилась более двадцати лет назад. Тогда и была учреждена премия главы администрации. С тех пор «Парад звезд» сопровождается яркими и красочными выступлениями творческих коллективов и теплыми пожеланиями.

В нынешнем году от имени главы администрации Всеволожского района Андрея Низовского собравшихся поздравила заместитель по социальному развитию Светлана Хотько.

В зале собрались более 150 умников и умниц – победителей всероссийских, областных и районных олимпиад – и их педагоги из 38 образовательных учреждений. Всего же в этом году именные премии главы администрации получат 416 учащихся, из которых 256 призеров и победителей наградят в местных «альма-матер». Так что талантливых учащихся в районе оказалось немало.

– Отрадно, что уровень образования детей Всеволожского района находится на высоком уровне, – отметила Светлана Хотько. – Наши ребята достойно выступают не только на областных и региональных олимпиадах, но и на всероссийских соревнованиях. В этом году район показал хороший результат. Такие мероприятия, как «Парад звезд», стимулирует ребят на новые достижения. Заражайте своей тягой к знаниям и умением всех, кто окружает вас. Шагайте уверенно вперед!

Как отметила Светлана Хотько, успех ребят – это коллективная работа, в которой важна роль педагога, способствующего высоким результатам и достижениям своих подопечных. Они вкладывают свои силы, энергию и любовь. А Всеволожский район может похвастаться крепким педагогическим составом: за последние годы число умников и умниц выросло почти вдвое.

– Заметно увеличился фонд именных наград, – отмечает заместитель главы администрации. – В этом году на наших «звездочек» выделили около 3 миллионов рублей. Хочу отметить, что Ленинградская область и Всеволожский район не жалеет средств и на переоснащение школ. Это создает благоприятные условия для развития ребят в образовательных учреждениях и способствует достижению хороших результатов.

– На качество образования влияет много факторов – и уровень преподавания, и подготовленность самих учителей, и материальная база школы, – говорили педагоги. – Но главную ставку учитель должен делать на себя, а условия всегда можно изменить по мере своих сил и возможностей. Чтобы дать по-настоящему блестящее образование, не обязательно иметь самое продвинутое оборудование или десятки методичек. Надо любить детей, и в ответ они с радостью будут изучать твой предмет.

Ирэн Овсепян

Фото Светланы Усик