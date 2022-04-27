Водителей Ленобласти предупредили о начале весенней миграции лосей

Ежегодно сезонная миграция лосей усложняет жизнь водителям 47-го региона – в новостях и социальных сетях уже появляются сообщения о выходе крупных животных на дороги. Автомобилистам Петербурга и Ленинградской области советуют быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Как отмечают представители карантинного центра «Велес», основной пик столкновения с животными происходит поздно ночью и рано утром: с 23 до 2 часов и с 5 до 9 часов.

– Если вы увидели лося на проезжей части или вблизи неё, необходимо остановиться и пропустить животное. Не пытайтесь контактировать с ним, не производите громких звуков, в сумерках всегда используйте дальний свет, в зоне действия знака «Дикие животные» понижайте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах, где лес подступает к краю проезжей части, – рассказывают сотрудники «Велеса».

Также следует обращать внимание на предупреждающие знаки (1.27 «Дикие животные»). Как правило их устанавливают в тех местах, где уже выбегали дикие животные или даже произошло ДТП.

Отметим, что помимо ущерба здоровью и транспорту, наезд на дикое животное может обернуться крупным штрафом. Так, за погибшего лося предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей, за медведя – 60 тысяч рублей, кабана – 30 тысяч рублей.