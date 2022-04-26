На Колтушском шоссе выполнен гарантийный ремонт

Подрядная организация за свой счёт устранила выявленные недостатки дорожного покрытия на участке от Всеволожска до Разметелево. Полная замена участка ранее была проведена здесь в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, весеннее обследование трассы, проведённое специалистами «Ленавтодора» и активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта, зафиксировало в нескольких местах небольшие дефекты верхнего слоя полотна. Лабораторные пробы также подтвердили наличие брака.

«Ленавтодор» уведомил подрядчика о необходимости заменить ряд повреждённых отрезков асфальта в рамках гарантийных обязательств, которые составляют пять лет с момента окончания ремонтных работ. Замена была выполнена в конце прошлой недели.

«Весеннее обследование региональных трасс в Ленинградской области проводится весь апрель. По поручению губернатора Александра Дрозденко особое внимание уделяется тем участкам, которые были отремонтированы в последние три года. Подрядные организации должны понимать, что несут ответственность за свою работу в течение всего гарантийного периода», — подчеркнул глава дорожного комитета региона Денис Седов.

Дорожный комитет и «Ленавтодор» призывают неравнодушных жителей сообщать о дорожных дефектах в официальный канал в Телеграме, группу ВК и звонить на горячую линию – 8 812 251-42-84.