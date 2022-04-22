Приютинскому дубу присвоен статус «Дерево – памятник живой природы»

Решением Сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» 28 марта 2022 года самому старому и роскошному дубу в парке Литературно-художественного музея-усадьбы «Приютино» присвоен статус «Дерево – памятник живой природы». 13 апреля решение сертификационной комиссии вручено сотрудникам музея.

В ближайшее время на место произрастания дерева приедут специалисты Центра древесных экспертиз НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Они проведут полную диагностику состояния дерева, уточнят его параметры – высоту, диаметр и обхват ствола, определят точный возраст и видовую принадлежность.

У дерева будет установлена табличка утвержденного образца с указанием его вида и информацией о статусе. В ходе торжественного мероприятия представителям органа государственной власти субъекта РФ вручается сертификат, подтверждающий присвоение дереву статуса «Дерево – памятник живой природы» с указанием его точного возраста, переходящий символ Всероссийской эстафеты «Деревья – памятники живой природы», памятная доска, свидетельствующая об участии субъекта в Эстафете и отчет о состоянии дерева с рекомендуемыми оздоровительными мероприятиями.

Ирина ГУРЕЕВА-ДОРОШЕНКО