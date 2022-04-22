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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На время Крестного хода движение будет ограничено

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В связи с подготовкой и проведением 24 апреля Крестного хода в Всеволожске в День Святой Пасхи будет временно ограничено движение автотранспорта.

С 12.00 до 13.00 – Дорога жизни от храма Спаса Нерукотворного Образа (ул. Шишканя, д. 11а) до пересечения Колтушского шоссе со Всеволожским пр.

С 13.00 до 13.15 – Всеволожский проспект от Колтушского шоссе до ул. Плоткина.

С 13.15 до 13.35 – Всеволожский проспект от ул. Плоткина до Октябрьского пр.

С 13.35 до 14.00 – Всеволожский проспект от Октябрьского пр. до ул. Сергиевской.

Уважаемые автомобилисты! Заранее продумайте свой маршрут!

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