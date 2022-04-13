Атаке вандалов подвергся километровый столб на Дороге жизни

Повреждение мемориала обнаружили сотрудники Музея «Дорога жизни» во время планового контрольного объезда объектов культурного наследия. Так, со стелы на 24-м километре, неподалеку от поселка Рахья, неизвестные оторвали и похитили декоративные детали в виде серпа и молота. Руководитель мемориально-музейного комплекса Юрий Щеглов уже направил информацию о происшествии в Следственный комитет РФ.

В правительстве Ленобласти сразу отреагировали на акт вандализма. По словам председателя областного комитета по культуре Владимира Цоя, подрядчик готов уже завтра выехать на объект для оценки размера ущерба и начала реставрационных работ. «Символ героизма наших дедов и прадедов, сражавшихся против нацизма, будет восстановлен ко Дню Победы», — отметил Цой.

Для справки: Мемориальный комплекс «Дорога жизни», помимо семи монументов, включает в себя 46 памятных столбов вдоль трассы и 56 столбов вдоль железнодорожных путей. Стелы символизируют героическую работу единственной транспортной артерии, связавшей взятый в кольцо блокады Ленинград с Большой землей в годы Великой Отечественной войны.

Светлана ЗАВАДСКАЯ