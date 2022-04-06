Во Всеволожском районе выберут лучших вокалистов

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Голос Всеволожского района». Выступление участников пройдет в формате эстрадного вокала 1 июня в Культурно-досуговом центре «Южный». Традиционно попробовать свои силы смогут все желающие.

Вокалисты будут разделены по возрастным категориям: предусмотрены как номинации для самых маленьких (от 7 до 10 лет), так и для представителей «серебряного» возраста (от 60 и старше). При этом участникам необязательно иметь профильное образование или профессиональную подготовку – подать заявку на участие могут в том числе и певцы-любители, ведь главное – это личная харизма и отличное настроение!

В этом году темой конкурса стали Год культурного наследия народов России и Международный день защиты детей. Заявки и фонограммы на участие в конкурсе подаются до 16 мая 2022 года (включительно) в АМУ «КДЦ «Южный» по адресу: г. Всеволожск, ул. Московская, д. 6. По тел./факс 8 (813-70) 40-084, в том числе путем направления по эл. почте: ufeduloff@mail.ru

Полностью с положение о конкурсе можно ознакомиться в группе организатора https://vk.com/club57795758