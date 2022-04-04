Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей

В понедельник, 4 апреля, жители Ленинградской области смогут задать свои вопросы губернатору Александру Дрозденко. Глава региона будет лично принимать звонки в ходе Прямой линии.

Задать вопрос губернатору можно с 17.00 до 18.00. Для этого со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, нужно набрать номер 006. Звонок будет бесплатным.

Дозвониться на прямую линию можно и с мобильного телефона. Номер для соединения +7 (813-61) 315-01. Звонок платный, стоимость определяется согласно тарифу оператора связи.

Главы администраций районов Ленинградской области и председатели комитетов также будут присутствовать на Прямой линии в режиме видеоконференции.