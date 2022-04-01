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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти начнут укладывать цветной асфальт с ароматом ягод

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Сезон дорожных работ в 47-м регионе официально стартовал 1 апреля. Региональный комитет по дорожному хозяйству рассказал о необычных нововведениях этого года.

Так, дорожники планируют использовать в работе цветные асфальтобетонные смеси. «Цветной» асфальт не имеет особенных технических преимуществ, зато яркие пигменты помогают дополнительному разграничению на дороге. Подобная «разметка» значительно устойчивее к износу, чем плитка или простое окрашивание. К слову, всеволожцы уже успели оценить подобное ноу-хау: открытый в прошлом году путепровод был украшен яркими синими и красными тротуарами.

Ну а нововведением этого года станет ароматизированный асфальт. Ароматизаторы добавляются в асфальтобетонные смеси, благодаря чему во время укладки полотна резкий запах битума заменяется более нейтральным и приятным. Для начала дорожники решили попробовать смесь с запахом ягод.

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