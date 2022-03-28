Во Всеволожском районе прошел бизнес-девичник

Более 30 прекрасных дам собрались на бизнес-девичник в Фонде развития предпринимательства Всеволожского района. Женщины делились опытом, раскрывали секреты и главные фишки для ведения успешной предпринимательской деятельности.

Сферы, которые представляли женщины-предпринимательницы, были разные – от организации детских праздников до пошива эксклюзивной продукции.

– Главное, знать, чего хочет покупатель, и помнить, что сегодня социальные сети – движущая сила рынка. Без них никак, – раскрывая тайны успешной торговли, отмечает основатель пряничной студии Наталья Куракина. – Разумеется, успешный предприниматель должен уметь подстраиваться под разные ситуации. Думаю, что нынешние санкции производителям исконно русской продукции на руку. Народ вернется к своим истокам и будет больше внимания обращать на уникальную продукцию. А пряники – это ведь не только русские традиции, но и творчество!

Предприниматель отметила, что за последний месяц спрос на её продукцию повысился. Люди ценят качество и готовы голосовать за него рублем.

– Цель таких мероприятий – «завлечь» как можно больше предпринимательниц, рассказать им о мерах поддержки, – отмечает директор Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Не секрет, как они важны для делового сословия, особенно на начальных этапах. Субсидии, гранты, обучение и другая поддержка позволяют бизнесу развиваться. Собравшись под нашей крышей, талантливые и активные женщины смогут поделиться своими идеями и найти единомышленников.

Принято считать, что мир бизнеса принадлежит мужчинам: высокие риски, жёсткая конкуренция – всё это не вынести на хрупких женских плечах. Бизнес-леди в лучшем случае могут заняться собственным делом при поддержке надежного партнера. «Какая ерунда!» – скажут деловые дамы, которые с успехом опровергают этот махровый стереотип.

Сегодня в Ленинградской области насчитывается более 60 тысяч компаний малого и среднего предпринимательства. К 2024 году их число увеличится на 37 тысяч. Женщины выделены в одну из приоритетных групп этого сектора экономики. Даже мужчины констатируют, что деловой драйв слабого пола побеждает все трудности и страхи. Среди «женских компаний» не только социальные предприниматели, но и производственные компании, изготавливающие сувениры, деревянные и текстильные изделия, а еще крестьянские хозяйства. В прошлом году программа поддержки женского предпринимательства в области получила активное развитие.

Ирэн Овсепян

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