Во Всеволожском районе пройдет молодежный форум памяти

Первый молодежный форум памяти «Дорога жизни – дорога воинской славы» планируют провести во Всеволожском районе. Инициатором проведения мероприятия стал президент Совета по межнациональному сотрудничеству, руководитель проекта «Караван дружбы» Юрий Паламарчук.

– Договоренность была достигнута в ходе рабочего совещания в Московском государственном лингвистическом университете, – рассказал Юрий Анатольевич. – Мероприятие планируется провести в Музее «Дорога жизни». Содействие в реализации нашего проекта намерены оказать Россотрудничество, Ассамблея народов Евразии.

Предполагается, что во Всеволожский район приедут студенты и педагоги из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдовы и других бывших союзных республик. Также к форуму присоединятся разные этнические объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общественные организации, органы местной власти. Планируется организовать интересную акцию с привлечением представителей движения «Юнармия».

– Мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, необходимы как воздух, – считает собеседник. – Именно они позволят преодолеть самые сложные ситуации, возникающие в современной действительности.

Ирэн ОВСЕПЯН