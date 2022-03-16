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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе пройдет молодежный форум памяти

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Первый молодежный форум памяти «Дорога жизни – дорога воинской славы» планируют провести во Всеволожском районе. Инициатором проведения мероприятия стал президент Совета по межнациональному сотрудничеству, руководитель проекта «Караван дружбы» Юрий Паламарчук. 

– Договоренность была достигнута в ходе рабочего совещания в Московском государственном лингвистическом университете, – рассказал Юрий Анатольевич. – Мероприятие планируется провести в Музее «Дорога жизни». Содействие в реализации нашего проекта намерены оказать Россотрудничество, Ассамблея народов Евразии.

Предполагается, что во Всеволожский район приедут студенты и педагоги из Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Молдовы и других бывших союзных республик. Также к форуму присоединятся разные этнические объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общественные организации, органы местной власти. Планируется организовать интересную акцию с привлечением представителей движения «Юнармия».

– Мероприятия, направленные на воспитание патриотизма, необходимы как воздух, – считает собеседник. – Именно они позволят преодолеть самые сложные ситуации, возникающие в современной действительности.

 Ирэн ОВСЕПЯН

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