Сезон весенней охоты близко! Успейте подготовиться

Чтобы охотиться в общедоступных охотничьих угодьях, достаточно при себе иметь охотничий билет единого федерального образца, действующие разрешения на добычу охотничьих ресурсов и разрешения на ношение и хранение огнестрельного оружия.

В МФЦ Ленинградской области охотники могут получить две услуги:

Получение охотничьего билета единого федерального образца — https://mfc47.ru/services/detail/52269.

Самый главный и основной документ у охотника — это охотничий билет единого федерального образца, действующий на всей территории России. Зачастую охотники его называют «зелёным охотничьим билетом». Без охотничьего билета не только невозможна охота, но и покупка огнестрельного оружия для охоты.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ — https://mfc47.ru/services/detail/51449.

Первое, что получает охотник-новичок, собираясь на охоту, это разрешение на добычу птиц или разрешение на добычу пушных животных в зависимости от охотничьего сезона. Это государственный номерной документ единого утвержденного образца, поэтому в любом регионе он выглядит одинаково. Часто его называют проще — разрешение на охоту.

Познакомиться с актуальной информацией о сезоне охоты можно на сайте Комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области https://fauna.lenobl.ru/ru/ohota/.