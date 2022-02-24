Ленобласть внедряет бережливое производство

Почти полсотни местных предприятий участвуют в нацпроекте «Производительность труда». До конца 2024 года их число увеличится до 101. При этом в рамках нацпроекта обучение пройдут около 1300 работников предприятий.

Идеи бережливого производства уходят корнями в Японию и основаны на интерпретации производственной системы всемирно известной компании «Тойота». Эта философия основана на неуклонном стремлении к устранению всех видов потерь: времени, денег, материалов и других ресурсов. Она проникла во все секторы экономики и распространяется по всему миру вот уже более 30 лет. В процесс оптимизации бизнеса и максимальной ориентации его на потребителя вовлекается каждый сотрудник. Но при этом кайдзен — прежде всего управленческая технология.

– Профессионалы с компетенциями по бережливому производству достаточно востребованы на предприятиях, – пояснила на заседании руководитель программы, заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Юлия Косарева. – Успех на предприятиях-участниках нацпроекта связан не только с мотивацией команды, но и в большей степени с принятием культуры бережливого производства и знанием этих инструментов работниками.

Как отметила эксперт, без увеличения производительности и применения новых технологий сегодня невозможно конкурировать даже на рынках.

– Национальный проект «Производительность труда» показал реальные результаты, – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Внедрение практик бережливого производства в организации социальной сферы и наши образовательные программы — своевременно и правильно, и я уверен, это будет эффективно как для экономики, так и в части работы государственных сервисов.

Ирэн ОВСЕПЯН