Битва за торф

Автор книги «От Рахьи до Борисовой Гривы» Владимир Овсянников продолжает исследовательскую работу по истории торфопредприятия «Ириновское». Собранные материалы войдут в его следующую книгу. С некоторыми из своих находок краевед знакомит читателей газеты «Всеволожские вести» в этом номере.

«Разбирая свой домашний архив, – пишет Владимир Михайлович, – я обнаружил интересные газетные статьи, отправлявшие меня в давно ушедшие времена. Прочитав внимательно некоторые из них, про себя подумал: «Да ведь здесь показана настоящая битва, только не за хлеб, а за торф». Я не стал заниматься редактированием статей из профильной газеты Ленгосторфа «Торфяник» за 1947 год, а лишь сократил их.

В предлагаемых читателю газетных заметках полностью сохранён индивидуальный стиль корреспондентов. Порой он кажется несколько наивным, но именно так, простыми, а не витиеватыми фразами, можно было доносить «горячую» информацию до своего неискушённого, а порой и малообразованного читателя.

Постоянно находясь в гуще событий, корреспонденты газеты незамысловатыми приёмами поддерживали «нерв» напряженной борьбы за выполнение плана добычи торфа. Смело обличали недостатки в работе не только командиров нижнего звена, но и более ответственных товарищей, вплоть до руководителей предприятий.

Репортёров, фотокорреспондентов, искромётных художников-карикатуристов газеты «Торфяник» можно смело считать участниками битвы за торф.

В скупых строках их очерков отображаются нелегкие условия почти каторжного труда при полном отсутствии нормальных бытовых условий. Героический труд наших отцов и матерей поднял страну из руин в послевоенные годы. На многочисленных полях торфопредприятия «Ириновское» в эти годы работали не только посланцы многочисленных колхозов европейской части страны, но и рабочие ленинградских предприятий».

Проверка и очистка массопроводных труб

На участке «Гладкое» Ириновского предприятия началась подготовка к новому сезону. Производится ревизия массопровода. Бригада т. Чешко осматривает массопроводные трубы, очищает их от гидромассы. Несмотря на трудности, бригада систематически перевыполняет норму. Вместо 5,5 трубы каждый член бригады разбирает и очищает до 10 труб за смену, выполняя норму на 170 – 180 процентов. План августа бригада уже выполнила. Уже проверено более трех километров массопровода. Отличные образцы работы показывают тт. Чешко, Куканин, Михаляйнен, Тэлканен и др.

Ф. Добряков, начальник разлива «Ириновка»

Комментарий:

Массопровод – это металлические трубы длиной 3,5 – 4,0 метра, диаметром 770 мм, соединенные между собой на болтах, по которым под большим давлением подается гидромасса на поля разлива (торфяная залежь, размытая в карьере струей воды). По окончании сезона остатки гидромассы (обычно конец июля) оседают в трубах, превращаясь к маю следующего года фактически в землю. В зависимости от рельефа местности некоторые трубы забивались до половины своего объёма. Очищать трубу приходилось, ползая внутри на коленях.

Недопустимое равнодушие

Плохая слава у подсобного хозяйства «Проба» Ириновского предприятия: из года в год не выполняется план урожайности. Это понятно – нет настоящего хозяина. За четыре года сменились 10 директоров. Кое-кто пытался навести порядок, но расхолаживало равнодушное отношение руководителей к этому участку. За подсобным хозяйством не закреплены кадры. Кроме того, работают физически слабые люди – освобожденные от добычи и сушки торфа. В итоге в 1946 году убыток – 196 тысяч рублей. Коммунисты приняли решение, обязывающее директора предприятия т. Тимофеева оказать немедленную помощь подсобному хозяйству.

Бумага подписана, а помощи от директора до сих пор нет. На поля надо вывезти 1.800 тонн удобрения; из них 1.080 тонн должно вывезти предприятие. За это время вывезено всего лишь 7 тонн. На предприятии идут на преступление, только бы не возить удобрение на поля. Так, например, начальник ЖКО Никитин распорядился вывозить… фекалии в лес. Нет необходимости объяснять нелепость этого распоряжения. Подсобное хозяйство испытывает трудности в тягловой силе, а вместе с тем сено приходится доставлять с Карельского перешейка и вывозить на поля удобрения.

Коллектив хозяйства принимает меры, чтобы во всеоружии встретить весну. Подготовлены семена. Окрепла животноводческая база. Дойных коров – 22. Правда, из-за недостатка комбинированных кормов часть свиней пришлось продать. А отходы из десяти столовых не используются для общественного скота, хотя для этой цели у столовой № 1 отстроен специальный свинарник на пять голов. Пора понять, что сельское хозяйство предприятия – это база дополнительно питания рабочих.

В. Дмитриева (на полях приписка ручкой: «передать директору»)

Комментарий:

Помимо подсобного хозяйства «Проба» по окончании ВОВ были созданы рыболовецкие подсобные хозяйства в деревнях Морье и Коккорево, поставленные на баланс Ириновского торфопредприятия. Примечательно, что в подсобном хозяйстве д. Морье бригадиром работал Потемкин Иван Александрович – один из трех отважных рыбаков ладожской деревни Коккорево, чьи имена навечно вписаны в историю блокадного Ленинграда. Тогда в ноябре 1941 года, когда город Ленина находился на грани жизни и смерти, Иван Александрович, как и его односельчане – Василий Петрович Краузе и Николай Дмитриевич Яковлев, добровольно вызвался провести группу армейских разведчиков по льду Ладоги на противоположный берег и благополучно привёл отряд в деревню Кобона (фрагмент из статьи газеты «ТРИБУНА КИРОВЦЕВ» – 1971 года).

Меняются на операциях

На уборке фрезерного торфа самое важное – умение управлять движком. Штабелевка фрезерного торфа – непростое дело. Здесь требуется умение и ловкость рук. В прошлом году некоторым девушкам штабеля не удавались: выходили приплюснутыми, напоминали пироги. Уборка фрезера – однообразное дело. Целый день на одной операции, скажем, штабелевать или возить торф, – трудно, поэтому через два-три часа меняемся. На оправку штабеля становятся возчицы, одна из возчиц переходит к штабелю. Мы добились производительности труда 130 – 140 проц. И дали слово давать две нормы.

М. Савельева, бригадир уборки «Ваганово»

Комментарий:

Возчицам загружали фрезерный торф вручную деревянными скребками в «тачанки», при помощи которых готовая продукция перевозилась к месту укладки в штабеля. Из спецодежды выдавались в лучшем случае бахилы с галошами, а порой девушки привозили с собой обычные лапти и прекрасно в них работали, но на фото эти атрибуты прошлого нельзя было показывать.

В сухую и жаркую погоду работали босиком. В течение смены один из легкотрудников или мальчишка-подросток исполнял обязанности «ведерника», поднося постоянно питьевую воду к месту работ. В конце рабочего дня уставшие, покрытые торфяной пылью с потом, рабочие шли пешком к своим общежитиям – баракам, преодолевая по несколько километров пути. Душевых не было, только летние умывальники и кухни для приготовления пищи на улице (под дощатым навесом плита на дровах или торфе). В дождливую погоду сушили одежду в специальных домиках-сушилках, развешивая спецодежду на гвоздях, вбитых в дощатые стены. Почти на всех поселках имелись бани, в которых мылись раз в неделю.