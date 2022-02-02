В Ленобласти отпустят школьников на внеплановые каникулы

Правительство Ленинградской области приняло решение организовать для школьников внеплановые двухнедельные каникулы с 7 по 20 февраля. Данная мера должна помочь снизить темпы распространения коронавирусной инфекции, в том числе среди детей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, решение было предложено штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области. Сейчас готовится соответствующее постановление, которое будет подписано главой региона в ближайшее время.

Отметим, что 1 февраля оперативный штаб сообщил о 1251 случае заболевания коронавирусом. Только во Всеволожске было выявлено 120 пациентов с положительным результатом теста на ковид.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе ужесточаются «антиковидные» ограничения, в том числе это затронуло оказание плановой медицинской помощи – медиков первичного звена экстренно переводят на оказание неотложной медицинской помощи и осмотры больных на дому.