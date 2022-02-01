Ветеринары Ленобласти запустили фотоконкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили»

Управление ветеринарии Ленинградской области запускает фотоконкурс в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». Лучшие фотоснимки попадут на листовки с социальной рекламой, а победитель получит камеру Instax Mini 11.

Как сообщает пресс-служба областного управления ветеринарии, главная задача конкурса привлечь внимание к проблеме безнадзорных животных, а также формирование ответственного отношения к домашним питомцам.

Конкурсные работы принимаются до 28 февраля. Фотографии должны быть хорошего качества, подходящего для полиграфической печати. Обязательное условие – животные на фото должны быть беспородными или бездомными. Допускаются сюжеты с животными из приютов Ленобласти.

Снимок нужно выложить в свой аккаунт Instagram, поставить хештег #фотоконкурсгосветслужба47, подписаться на аккаунты @veter47lo и @partner_ltd, отметить оба аккаунта под постом (пост и подписку сохранять до 30 апреля 2022 года, далее – по желанию). Также необходимо заполнить электронную форму заявки — ФОРМА — https://forms.gle/dWqTay591WK4vAMt5