В Колтушах построена самая высокая в мире памятная Морская часовня

А вы знаете, что в Колтушах, в районе деревни Старая, построена самая высокая в мире памятная Морская часовня Святого праведного Иоанна Кронштадтского? Уникальное архитектурное сооружение было торжественно открыто и освящено в сентябре 2018 года епископом Выборгским и Приозерским Игнатием.

Символично, что часовня находится на улице, также носящей имя «Всероссийского батюшки» – так отца Иоанна называли еще при жизни, в знак народного почитания за его добрые дела. Новая улица Иоанна Кронштадтского, застроенная высотными зданиями, получила свое название в декабре 2015 года, дата была приурочена к 25-й годовщине канонизации святого. Тогда же на месте будущей часовни установили закладной камень. Интересно, что, кроме Колтушей, в России есть всего два населенных пункта с улицами, названными в честь Иоанна Кронштадтского.

Собственно, и место для возведения часовни было выбрано не случайно. По словам генерального директора Колтушской строительной компании («КСК») Сергея Леонтенко, на начальном этапе застройки улицы в котловане одного из домов рабочие нашли часть латунного складня – иконы, состоящей из нескольких створок. Находку передали начальству. Позже Сергей Леонтенко, бывая по делам в Архангельске, увидел точно такой же складень, составленный из четырех элементов. Он привез его в Колтуши и сравнил с найденной частью. Оказалось, что иконы были сделаны рукой одного мастера. А ведь Архангельская губерния – родина святого Иоанна Кронштадтского.

Это было сочтено благословением свыше и утвердило участников строительства часовни в правильности выбора места.

Инициатором возведения памятной Морской часовни выступил приход храма Святого праведного Иоанна Кронштадтского, финансировала и непосредственно осуществила строительство компания «КСК». Автором проекта стал скульптор и архитектор Андрей Зайцев. К слову, именно он является создателем архитектурных проектов большинства колтушских достопримечательностей, в числе которых памятник герою

Отечественной войны 1812 года генералу Павлу Чоглокову, уникальный мемориал «Защитникам Отечества», памятная стела «Легендарным людям Колтушей» и многие другие. Собственно, и само деревянное здание храма построено по проекту Андрея Зайцева в 1996–1997 годах прошлого века.

Сегодня памятная Морская часовня Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Колтушах по праву считается шедевром современной православной архитектуры. На гранитном основании изображена роза ветров с русскими названиями сторон света. Над ней возвышается купол, напоминающий по форме морской колокол, увенчанный позолоченным крестом в убранстве славы флота России. В верхней части купола установлено металлическое оформление с образами Серафимов и изображением морского креста. В основание часовни была заложена капсула с землёй, привезённой с родины Иоанна Кронштадтского – деревни Суры Архангельской области. На стене здания установлена памятная доска. Высота сооружения вместе с крестом составляет четырнадцать метров. Часовня мемориальная, поэтому богослужения в ней не совершаются.

Морская тематика часовни обусловлена, во-первых, тем, что отец Иоанн, долгие годы живя в Кронштадте – цитадели русского флота, был знаком со многими моряками и их семьями, помогал им своими молитвами, был в числе жертвователей на строительство морских храмов, госпиталей и спасательных станций, участвовал в их освящении. Отец Иоанн поддержал инициативу главного командира Кронштадтского порта вице-адмирала Николая Казнакова и деятельно участвовал в организации строительства в Кронштадте Никольского морского собора. Близко к сердцу принимал судьбы и нужды моряков, всегда интересовался делами флота.

Во-вторых, абсолютно сухопутные Колтуши считаются неофициальной столицей ветеранов Краснознаменного Северного флота – здесь с начала двухтысячных годов обосновались сотни семей военных моряков, вышедших в отставку или уволенных в запас.

Вообще, в Колтушах много памятных знаков, связывающих поселок с романтикой моря. Так, улица Верхняя, где проживает большинство моряков-ветеранов, встречает гостей огромным изображением парусника на фасаде одного из домов. В двух местах на той же Верхней улице установлены по два полуторатонных адмиралтейских якоря и флагштоки с развевающимися стягами. На центральной площади поселка возведен мемориал в честь погибших защитников Отечества – моряков-подводников. В основе его композиции – подлинная рубка подводной лодки К-411 «Оренбург». На мраморных плитах мемориала выбиты наименования всех ста восемнадцати российских подводных лодок, которые нашли свое последнее пристанище в морских глубинах за более чем столетнюю историю Российского флота. Напротив памятника установлен символичный морской маяк, освещающий дорогу.

Так что самая высокая в мире Морская часовня Святого праведного Иоанна Кронштадтского явилась логическим завершением архитектурной идеи застройки новых улиц стремительно растущих Колтушей.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина