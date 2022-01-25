Во Всеволожском районе наградили лучших спортсменов и деятелей спорта

21 января в зале заседаний администрации Всеволожского района состоялась торжественная церемония награждения спортсменов, тренеров, специалистов, организаций и учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, по результатам смотра-конкурса на лучшую спортивную работу во Всеволожском районе по итогам 2021 года.

Численность занимающихся спортом во Всеволожском районе значительно выросла. Если в 2020 году она составляла 47%, то в 2021-м – 50,3%. Особо отличившихся награждал лично глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Документы о присуждении почётного звания «Мастер спорта» в торжественной обстановке получили: Полина Дзарагазова (тхэквондо ВТФ), Анастасия Ботова (спортивное ориентирование) и Елизавета Ботова (спортивное ориентирование).

Затем прозвучало поздравление с юбилеем. В 1996 году во Всеволожском районе появилась Детско-юношеская спортивная школа, а в 2017 году она стала Школой Олимпийского резерва. И в 2021 году это спортивное учреждение отмечало свой юбилей. Почётная грамота Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области «За большой вклад в развитие физической культуры и спорта и в связи с 25-летием образования учреждения» вручена директору Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва (ВСШОР) С.А. Пирюткову. Почётной грамоты Комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области были также удостоены тренер отделения лыжных гонок ВСШОР Г.С. Дмитриев и тренер отделения баскетбола ВСШОР С.В. Зуб.

Особой благодарностью главы администрации Всеволожского района были отмечены старший инструктор-методист ВСШОР Е.Г. Демьянова и старший инструктор-методист ВСШОР О.С. Шубина, документовед ВСШОР С.А. Лобанова, тренеры ВСШОР по футболу: Э.М. Агирбов, Е.В. Королёв, А.В. Куренков, В.И. Кузьмичев, а также тренеры ВСШОР по спортивной борьбе: А.С. Митрофанов и А.Б. Шагин, тренер ВСШОР по тхэквондо ВТФ П.Н. Красавцев, тренер ВСШОР по волейболу Г.А. Желтоножко, тренер ВСШОР по баскетболу Ф.А. Пожитков и тренер ВСШОР по гольфу А.В. Щукин.

В 2020 году открылся Всеволожский Центр физкультуры и спорта (директор В.С. Гайдуков). За прошедший год сотрудниками этого учреждения было проведено более 40 физкультурно-массовых мероприятий и более 200 выездов судейских бригад для осуществления тестирования населения по выполнению норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 134 воспитанника этого центра стали членами сборной команды Ленинградской области. В связи с этим центр получил ценный подарок.

В 2021 году в нашем районе проходил очередной смотр-конкурс на лучшую спортивную работу в нескольких номинациях. Победителям были присуждены почётные грамоты и сертификаты на приобретение спортивной экипировки и инвентаря.

В номинации «Гордость Всеволожского района» в олимпийских видах спорта первое место присудили сразу нескольким спортсменам. Дарья Баштырева признана победителем номинации за то, что в 2021 году завоевала 1 место в первенстве СЗФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет и 1 место в СЗФО по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, а также – 3 место во Всероссийских соревнованиях «Первенство РОФСО «Юность России» и 3 место в финальном этапе V Летней Спартакиады молодёжи России по дзюдо.

Полина Дзарагазова – за то, что стала серебряным призёром первенства России среди юниоров и юниорок до 21 года и участницей первенства Европы по тхэквондо ВТФ.

Максим Зданович в 2021 году выиграл Всероссийский Детско-юношеский турнир по гольфу «Горки», стал серебряным призёром Первенства России по гольфу и бронзовым призёром Всероссийских соревнований «Любители гольфа».

Елизавета Постникова завоевала 1 место во Всероссийских соревнованиях «Первенство РОФСО «Юность России» по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, 1 место на Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин памяти заслуженного тренера России М.Ш. Бибарцева, 2 место на V Летней Спартакиаде молодёжи России и 2 место на первенстве СЗФО.

Сергей Мальцев завоевал 3 место на первенстве России и вошел в состав юниорской сборной России по тхэквондо ВТФ.

Были названы и победители в номинации «Гордость Всеволожского района» в неолимпийских видах спорта. Это – серебряные призёры чемпионата России, члены сборной России по спортивному ориентированию: Кристина Смирнова и Екатерина Савкина, а также серебряный призёр первенства России по спортивному ориентированию и участник первенства Европы Степан Александров. Кроме них победителем в номинации признана многократный призёр первенств СЗФО по ушу-таолу, серебряный призёр чемпионата России по кунг-фу – традиционному ушу и призёр чемпионата России по ушу-таолу Ульяна Бойцова.

Победителем в номинация «Лучшая спортивная команда Всеволожского района 2021 года» стала баскетбольная команда ВСШОР, которая завоевала 1 место в первенстве СЗФО по баскетболу среди юношей до 16 лет, а также команда по хоккею с мячом хоккейно-флорбольного клуба «Всеволожск», завоевавшая 3 место в турнире на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси по русскому хоккею среди девочек 2009–2010 годов рождения. Выступление этой команды проходило в Москве на Красной площади.

Лучшей командой Всеволожского района в адаптивных видах спорта признана команда по мини-футболу ГБОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», которая завоевала 2 место во Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по мини-футболу. Тренер этой команды – А.М. Корнеев – признан лучшим тренером Всеволожского района 2021 года по адаптивным видам спорта.

В номинации «Лучший тренер Всеволожского района 2021 года» среди олимпийских видов спорта стали: Е.С. Кудяков (дзюдо), Д.Д. Лим (тхэквондо ВТФ) и Е.И. Спешилова (футбол среди женщин).

В номинации «Лучший тренер Всеволожского района 2021 года» по неолимпийским видам спорта победителями стали: В.Е. Баев (ушу) и С.В. Горбатенкова (спортивное ориентирование).

Лучшим организатором физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в городской местности признан руководитель клубного формирования Культурно-досугового центра Токсово В.С. Лысов. Лучшим организатором физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в сельской местности стал А.С. Коваленко (из Рапполово).

За вклад в популяризацию здорового образа жизни во Всеволожском районе и за организацию утренних зарядок на территории парка Песчанка в летний период 2021 года была объявлена особая благодарность И.Д. Тихомирову.

Лучшим спортивным клубом во Всеволожском районе по итогам 2021 года признан МКУ «Молодёжный центр» деревни Новое Девяткино.

В номинации «Лучшая постановка работы по адаптивной физической культуре во Всеволожском районе в 2021 году» отмечены: инструктор по физкультуре ГБОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированный образовательные программы» Л.И. Волгина и инструктор по физкультуре МДОУ «Детский сад комбинированного вида» № 6 г. Всеволожска В.О. Дремлюга.

В этот же день проходило награждение всех команд, которые отстаивали честь Всеволожского района в XII Сельских спортивных играх Ленинградской области. Напомним, что на XII Сельских спортивных играх Всеволожский район занял 2 общекомандное место (уступив 1 балл команде Гатчинского района).

В XV Фестивале физической культуры и спорта производственных коллективов Ленобласти 2021 года принимали участие шесть команд (из Всеволожского, Гатчинского, Киришского, Тосненского районов и города Сосновый Бор). Среди них команда ООО «Лесколовская жилищная организация» завоевала первое место, причём во второй раз подряд. Эта команда также была отмечена ценным подарком.

Материал подготовила Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА