Трактор в граните

А вы знаете, что в деревне Колтуши – да-да, несмотря на почти тридцать тысяч зарегистрированных жителей, этот населенный пункт все еще числится деревней, — установлен первый на Северо-Западе России памятник мелиораторам? Монумент торжественно открыли ровно семь лет назад, 23 января 2015 года. Событие было приурочено к 20-летию образования Ленинградского управления мелиорации земель.

Всякий въезжающий в Колтушское поселение обращает внимание на необычный арт-объект, расположенный на территории передвижной механизированной колонны в непосредственной близости от оживленной автомобильной трассы. Памятник представляет собой причудливую композицию, доминантой которой стал полноразмерный макет трактора, выполненный из цельного гранита. Гранитный трактор установлен на гранитном же постаменте, а его отвал упирается в символическую груду камней и в пень. Пень, дополняющий композицию, тоже каменный. На отвале пытливый прохожий, а также проезжий может увидеть надпись: «Памятник в знак благодарности за самоотверженный труд работникам мелиорации сельскохозяйственных земель».

Завершает композицию железная труба, в тело которой вварены трубки-«сучки», очевидно, отсылающие всех, взирающих на монумент, к лесам, где трудятся мелиораторы, выкорчевывая пни и осушая болота.

Примечательно, что ни дизайнеры, ни архитекторы не участвовали в создании этого необычного объекта. Эскизы были выполнены по фотографиям сельскохозяйственной техники, которая и сегодня работает в полях и лесах.

Монумент был установлен на средства местного мецената, скромно пожелавшего остаться неизвестным. Но жители не без основания полагают, что инициатива и финансирование проекта создания в Колтушах очередного интересного архитектурно-культурного объекта принадлежит нынешнему главе муниципального образования Эдуарду Чирко. И в этом нет ничего удивительного, ведь и сам Эдуард Михайлович начинал свою трудовую деятельность в качестве полевого инженера на машинно-мелиоративной станции (ММС), сидел за рычагами трактора. В настоящее время ММС преобразована в Колтушскую ПМК-6, которая и по сей день продолжает вести землеустроительные работы.

К слову, Ленинградская область по уровню мелиорирования земель занимает второе место в России. Около 90% сельхозугодий региона – а это боле 580 тысяч гектаров — составляют осушенные земли. Благодаря этому в том числе областные аграрии из года в год добиваются высоких урожаев и поддерживают стабильное производство. Сегодняшние сельскохозяйственные достижения региона – это во многом результат эффективной мелиорационной деятельности, проводимой в 60 – 70-е годы прошлого века.

А как сами жители Колтушей относятся к необычному монументу?

Владимир Корнеев, студент:

— Когда памятник открывали, я еще пацаном был, учился в школе. Мы с ребятами специально дождались, когда все разойдутся, и потом исследовали весь трактор. Помню, день был морозный, и мы с другом Артемом поспорили – он сказал, что если лизнуть эту железную трубу, то язык прилипнет, а я не поверил. И лизнул. И ничего не прилипло. Артем тоже лизнул, и у него язык прилип. Отдирали с кровью. Каждый остался при своем мнении. Вот такие воспоминания.

Ирина Яцкевич, сотрудница туристического агентства:

— Честно говоря, странноватый памятник. Но зато такого больше нигде нет. Мы к нему давно привыкли и не замечаем, а те, кто видит впервые, – очень удивляются, что в деревне, практически в промзоне, стоит такое чудо. В целом вызывает только положительные эмоции.

Андрей Федорович Струнов, пенсионер:

— Поначалу многие были недовольны и внешним видом этого, с позволения сказать, памятника, и тем, что средства, по всему видать, немалые пошли на него. Но хозяин – барин, деньги его, ему решать, на что их тратить. Ко мне дочка из Москвы приезжала – ей так очень понравилось, сказала – оригинально, свежо. Что у них там, в Москве, в головах?

А вообще, ничего плохого в памятнике этом нет – стоит, никому не мешает, люди мимо едут – дивятся, ребятишки по нему лазают с удовольствием. Ну и мелиораторам, наверное, приятно.

Игорь Самойлов, инженер-электротехник:

— Мне нравится этот гранитный трактор, и труба такая бодрая, издалека ее видно. Мне вообще нравятся наши Колтуши – несмотря на более чем пятьсот лет истории, здесь господствует дух развития, новизны. Жить здесь интересно.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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