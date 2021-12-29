МФЦ и Биржа труда уходят на каникулы

В пресс-службе областного правительства рассказали о режиме работы МФЦ и Центров занятости в новогодние праздники.

В канун Нового года ― 31 декабря – МФЦ Ленинградской области до 18 часов работают на прием и выдачу документов, а с 18 до 20 часов ― только на выдачу результатов услуг.

С 1 по 8 января многофункциональные центры не работают, с 9 января возобновят работу в обычном режиме.

Бизнес-офисы МФЦ и удаленные рабочие места (УРМ) не работают с 31 декабря по 9 января включительно.

Центры занятости Ленинградской области также будут закрыты с 31 декабря по 9 января. При этом желающие встать на Биржу труда могут в любой день подать заявление через портал «Работа в России» trudvsem.ru. Заявления, поданные на праздниках, начнут обрабатывать с 10 января.