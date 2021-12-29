Многодетная семья из Всеволожского района получила в подарок микроавтобус

Для многодетной семьи Николая Козловского и Марты Николаевой из дачного некоммерческого товарищества «Алюмино» Всеволожского района, воспитывающих восьмерых детей от двух до одиннадцати лет, добрым Дедом Морозом 28 декабря стал заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов. У здания администрации он в торжественной обстановке передал этой семье новенький микроавтобус «Газель», который тут же под аплодисменты собравшихся был «обжит» счастливыми детишками, не скрывающими восторга от такой замечательной «игрушки».



Николай Емельянов поздравил новых хозяев микроавтобуса с наступающим Новым годом и отметил, что всё это произошло благодаря доброй воле губернатора Александра Дрозденко, который в своё время поддержал идею предоставления личного автотранспорта многодетным семьям области. Более того, это приобрело силу закона: принят «Социальный кодекс Ленинградской области», согласно которому уже пятый год многодетные семьи, имеющие семь и более детей, либо шесть детей, из которых один ребенок (или более) является инвалидом, обеспечиваются микроавтобусом отечественного производства.

А 1 января следующего года вступают в силу изменения в статью 3.7 Социального кодекса, в которой право на обеспечение транспортным средством предоставляется многодетной семье, имеющей шесть и более несовершеннолетних детей. За время действия этой акции многодетным семьям Ленинградской области уже вручены более пятидесяти микроавтобусов.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина