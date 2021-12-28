Всеволожские школьницы победили в областном конкурсе «Мое семейное древо»

27 декабря в Общественной палате Ленинградской области прошло награждение школьников – победителей творческого конкурса «Мое семейное древо». В этом году конкурс посвящен объявленному в России году науки и технологий и носит название «Моя семья ― моя научная традиция». В финал прошли 15 работ детей из разных районов 47-го региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, организаторами были отмечены высокий уровень выполнения некоторых работ и серьёзность, с которой юные участники подошли к вопросу изучения семейной истории. Оценивая работы, жюри особое внимание уделяли глубине исследования и творческому подходу, а вот достижения или именитость предков значения не имели.

По итогам подсчета баллов первое место заняли Мария Дубовая и Софья Канская из Всеволожского района. Победители получат памятные призы и дипломы Общественной палаты и сертификаты на посещение Музея «Прорыв» от комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области.

Фото пресс-службы областного правительства