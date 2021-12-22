Ленинградская панорама: О здоровье на языке молодежи

Ленинградский областной колледж культуры и искусства к актуальной теме здорового образа жизни подошел креативно. Недавно в учреждении состоялся фестиваль «Неделя здоровья в ЛОККиИ» под девизом «Здоровье, молодость, успех!».

Свои для своих

Неделя здоровья для студентов и преподавателей ЛОККиИ проводится уже в пятый раз. В этом году мероприятие началось с конкурса плакатов «Талисман здоровья». В понедельник ребята получили творческие задания, а результат стал известен в пятницу, в финале фестиваля. Победу одержала 17‑я группа, а всем участникам вручили памятные призы — термосы.

Во время лекций в аудиториях проводили веселые физкультминутки. Потом все участники встретились в концертном зале на премьере агитбригады «Знаем много классных тем — будь с Командой 47».

В этом году впервые был устроен конкурс мемов «Вредные привычки — это не про нас». А еще всю неделю учащиеся писали сценарии и снимали ролики, которые затем выкладывали в Сеть. Пропаганда ЗОЖ подавалась интересно, с чувством юмора. Ребята делали пародии на популярные фильмы и музыкальные клипы.

Программу фестиваля традиционно придумывают студенты выпускного курса специальности «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и праздников» под наставничеством мастера.

«Мы даем нашим студентам возможность предлагать свои формы мероприятий для решения проблем молодежи. Ориентируем ребят на улучшение социально-культурной среды именно с их точки зрения», — рассказала замдиректора по воспитательной работе Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Тинатин Цминдашвили.

Программа фестиваля включала пять тематических дней: День здоровья, День полезных привычек, День солидарных в борьбе с глобальными проблемами человечества, День полезной информации и День позитивных эмоций.

Серьезные темы

Неделя здоровья в ЛОККиИ была посвящена не только здоровому образу жизни, но и глобальным проблемам современности. Их обязательно стоит обсуждать с молодежью, считают в руководстве колледжа. Например, 1 декабря отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом, и это событие нашло отражение и в программе, и в творческих заданиях.

Помимо этого, студенты колледжа многократно принимали участие в мероприятиях, связанных с Годом чистой воды в Ленобласти. С января по декабрь ребята порадовали зрителей во многих районах 47‑го региона акциями «Символ жизни на Земле — вода».

«Мы готовим кадры для учреждений нашей области. В этом году агитбригады были замечательными! Хочется, чтобы в будущем качество оставалось таким же. Сегодня передается невидимая эстафета», — отметила директор колледжа, заслуженный работник культуры РФ Наталья Вартанян.

В рамках Недели здоровья обсуждалась и животрепещущая тема профилактики наркомании в студенческой среде. Студенты ЛОККиИ также встретились с заведующим терапевтическим отделением Городской поликлиники № 44 Михаилом Поповым. Врач ответил на вопросы касательно вакцинации от коронавируса.

Итоги фестиваля подвело жюри. За неделю было проведено семь социальных акций, три мастер-класса, две церемонии, пять конкурсных программ, опубликовано пять постов в интернете. Охват аудитории получился впечатляющим!

Танцы против наркотиков

Еще одним молодежным мероприятием формата ЗОЖ стал X Областной фестиваль-конкурс современной танцевальной молодежной культуры Hip-Hop Upgrade 47 Rus. В этом творческом состязании участвуют исполнители стилей хип-хоп и брейк-данс. Одна из главных целей мероприятия, организованного в рамках госпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», — популяризация альтернативной хореографии среди молодежи.

Юбилейный конкурс прошел дистанционно. Соревновались 37 команд из Ленобласти, Петербурга и (впервые!) Донецкой Народной Республики.

Глядя на подобную активность ленинградской молодежи, желание принимать участие в разнообразных мероприятиях, веришь, что молодое поколение будет здоровым и счастливым!

Богдан Гайдук

Фото предоставлены Ленинградским областным колледжем культуры и искусства