Колтушские вокалисты выступили на программе «Поле чудес»

Первый канал покорил Колтушский вокально-хоровой ансамбль «VOICE». На популярнейшей программе «Поле Чудес» коллектив выступил с зажигательным музыкальным номером.

«По прекрасной случайности мы оказались на программе. Это была незабываемая поездка для ансамбля и его участников. Мы запомним ее навсегда», – поделились впечатлениями участники коллектива.

Отметим, что ансамбль «VOICE» основан относительно недавно, однако уже успел заявить о себе. Яркие эстрадные номера, подготовленные участниками коллектива, украшают местные и районные праздники, а «копилка» ансамбля уверенно пополняется наградами разного уровня.