Природа пишет сказку

Красивая зима пришла к нам в этом году. Декабрь одарил явлениями, которые происходят в природе довольно редко. Для этого нужно удачное стечение обстоятельств: чтобы температура воздуха была именно такой, а не иначе, и чтобы ветер был такой, а не иначе, и чтобы параметры влажности совпадали так, как надо. В общем, то, что люди увидели в начале декабря, можно видеть один-два раза в жизни. Причём это не только северное сияние – у нас бывает ещё много необычного.

На этой неделе в интернете появились видео сказочно красивых световых столбов. Они были замечены во Всеволожском районе и в Санкт-Петербурге. Когда один фонарь отбрасывает вверх яркий свет, в этом, возможно, нет ничего удивительного. Но когда это делают все фонари на улице, получается красивое зрелище – целый лес длинных, как сосны, столбов света. Как будто лучи прожекторов устремились в небо. Это случилось во Всеволожском районе 10 декабря примерно с 2 часов до 5 часов утра. Говорят, что точный механизм появления световых столбов учёным неизвестен. Известно только, что они появляются, когда воздух заполняется мелкими-мелкими кристаллами льда.

Другое редкое явление – это цветы из льда, которые были замечены в начале декабря у берега в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Такие цветочки – это кристаллы, имеющие несколько сантиметров в диаметре. Напомним, что снежные цветы в большом количестве «проросли» в Ленинградской области в прошлом, 2020 году. Тогда их фотографировали и в Петербурге, и в Кронштадте, и в Гатчине. Нынешняя зима тоже началась с этого чуда природы. Посмотрим, какой урожай нас будет ждать в этом году.

Жители Сестрорецка обратили внимание на другие необычные кристаллы. Они имеют форму лепёшек, как будто только что вытащенных из тандыра. Их много, и они столпились у берега.

Одна жительница Ленинградской области выставила фото ледяных шаров, которые, как она пишет, появились в Ладожском озере. Тут уже сработали не только мороз и ветер – кристаллы круглой формы отшлифовывает вода. Как только не называют их любители: и «ледяные колобки», и «ледяные пельмени», и даже «ледяные яйца». Самую большую известность в этом году получили ледяные шарики, которые появились недалеко от Ленинградской области, в водопадах Ахвенкоски. Многие жители нашей области знают эти водопады. Они находятся по пути к карьеру Рускеала. Их ещё иногда называют Рускеальскими водопадами. Кстати, на этих водопадах снимался фильм «А зори здесь тихие» 1972 года. А сейчас здесь можно увидеть множестве белых шариков, которые не просто застыли в воде: они шевелятся, ударяются друг о друга и даже издают при этом громкий стук.

Однако помните, что такие явления мимолётны. Как только изменяется погода, они исчезают. Поэтому ловите прекрасные мгновения. В этом году в Ленинградской области для этого появилось много возможностей.

Материал подготовила Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из открытых источников