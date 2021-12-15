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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Юный горнолыжник из Всеволожского района стал золотым призером России

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Юный спортсмен Глеб Романюк из Всеволожского района выиграл золотую медаль Всероссийских спортивных соревнований по горнолыжному спорту в дисциплине слалом-гигант.

Всероссийские спортивные соревнования по горнолыжному спорту «Приз МС Р. Шайхлисламова» проходят в городе Белорецке Республики Башкортостан, на горнолыжном курорте «Мраткино». В соревнованиях участвуют более 200 спортсменов 12–13 лет из более чем 20 регионов России.

В программе соревнований, которые продлятся до 18 декабря, гонки в комбинации, слаломе-гиганте и слаломе. Эта победа дает ленинградскому спортсмену возможность отправиться на международные соревнования по горнолыжному спорту «Тополино», которые пройдут в 2022 году в Италии.

По материалам пресс-службы областного правительства

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