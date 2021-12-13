Ленинградская панорама: новости
Дайджест главных новостей региона за прошедшую неделю.
Сертификаты переболевших действуют год
В аккаунт областного комитета по здравоохранению поступило множество вопросов от ленинградцев, которых интересовало, почему QR-код переболевшего ковидом действует всего 6 месяцев, а после вакцинации — целый год. Сообщаем: власти страны уже приняли решение о продлении срока действия сертификатов для переболевших ковидом до года.
«Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для документов, оформленных ранее, сейчас идет продление срока действия до 12 месяцев со дня выздоровления. Эта техническая процедура завершится в ближайшее время», — прокомментировали в Минздраве РФ. К слову, министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается лишь в 0,74 % случаев.
Проект станции «Кудрово» готов
Соглашение между Петербургом и Ленобластью о строительстве новой станции метро было подписано еще в 2013 году. «47-й регион сделал проект планировки территории, предоставил место для строительства депо, город, в свою очередь, выполнил предпроектные работы», — сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.
Примерная стоимость контракта составляет 57 млрд рублей. Новая станция может быть открыта уже в 2024 году.
Создан штаб по уборке снега
С началом зимы в Ленобласти заработал «Снежный штаб», который координирует уборку снега и наледи на улицах. В дорожном комитете сообщили, что прежде всего будут чистить те улицы, где есть детские сады, школы и больницы. В приоритете также уборка остановок, тротуаров и пешеходных дорожек.
Губернатор Александр Дрозденко поручил Центру управления регионом аккумулировать обращения жителей по уборке снега на дорогах, общественных территориях и во дворах. Задать вопросы и оставить жалобы можно в группе штаба «ВКонтакте»: vk.com/snegshtab47.