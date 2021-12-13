Ленинградская панорама: новости

Дайджест главных новостей региона за прошедшую неделю.

Сертификаты переболевших действуют год

В аккаунт областного комитета по здравоохранению поступило множество вопросов от ленинградцев, которых интересовало, почему QR-код переболевшего ковидом действует всего 6 месяцев, а после вакцинации — целый год. Сообщаем: власти страны уже приняли решение о продлении срока действия сертификатов для переболевших ковидом до года.

«Все новые сертификаты оформляются на этот срок. Для документов, оформленных ранее, сейчас идет про­дление срока действия до 12 месяцев со дня выздоровления. Эта техническая процедура завершится в ближайшее время», — прокомментировали в Минздраве РФ. К слову, министр здравоохранения Михаил Мурашко утверждает, что повторное заболевание ковидом среди уже переболевших встречается лишь в 0,74 % случаев.

Проект станции «Кудрово» готов

Соглашение между Петербургом и Ленобластью о строительстве новой станции метро было подписано еще в 2013 году. «47-й регион сделал проект планировки территории, предоставил место для строительства депо, город, в свою очередь, выполнил предпроектные работы», — сообщил зампредседателя правительства Ленинградской области по транспорту и топ­ливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Примерная стоимость контракта составляет 57 млрд рублей. Новая станция может быть открыта уже в 2024 году.

Создан штаб по уборке снега

С началом зимы в Ленобласти заработал «Снежный штаб», который координирует уборку снега и наледи на улицах. В дорожном комитете сообщили, что прежде всего будут чистить те улицы, где есть детские сады, школы и больницы. В приоритете также уборка остановок, тротуаров и пешеходных дорожек.

Губернатор Александр Дрозденко поручил Центру управления регионом аккумулировать обращения жителей по уборке снега на дорогах, общественных территориях и во дворах. Задать вопросы и оставить жалобы можно в группе штаба «ВКонтакте»: vk.com/snegshtab47.