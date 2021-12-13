Всеволожская больница вошла в список лучших клиник Санкт-Петербурга

Сайт «НаПоправку» подвел итоги ежегодной премии «Выбор пациентов — 2021» среди клиник и врачей Москвы и Санкт-Петербурга. В число лидеров рейтинга вошла Всеволожская клиническая межрайонная больница, получившая среднюю оценку выше 4 баллов.

Всеволожская КМБ стала единственным медучреждением в числе лидеров рейтинга, расположенным за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Высоко была отмечена и работа Всеволожского роддома. Стоит отметить, что оценку на твердую «четверку» и выше получили всего 4% обозреваемых клиник. Все рейтинги составлялись на основании проверенных отзывов от пациентов.

Кроме работы больницы в целом, оценивалась и работа отдельных врачей. Так, во Всеволожской КМБ были отдельно отмечены четверо врачей. Наибольшее количество благодарных отзывов получили врач ЧЛХ Евгений Горшков, врач-нейрохирург Геннадий Грибов, акушер-гинеколог Гюльнара Тугушева и акушер-гинеколог Станислав Царев.