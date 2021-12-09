В новом году в поселке Кузьмоловский начнется ремонт поликлиники

В 2022 году должен начаться ремонт Кузьмоловской поликлиники. Об этом говорили на встрече 4 декабря и.о. главы администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Юрий Спицын и и.о. главного врача Токсовской межрайонной больницы Игорь Стефанович.

Как сообщает пресс-служба администрации Кузьмоловского поселения, заказчиком по контракту на выполнение работ по капитальному ремонту поликлиники будет выступать Токсовская межрайонная больница. Проектно-сметная документация утверждена, но её откорректируют: в смету дополнительно войдут ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных систем вентиляции, а также благоустройство прилегающей к зданию территории.

Проектом будет предусмотрено размещение приемно-смотрового бокса для детского отделения, кабинетов УЗИ и ЭКГ. В ближайшее время, в декабре 2021 года, в Кузьмоловской поликлинике появятся два современных стоматологических кресла.