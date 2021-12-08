Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подвел итоги года большой пресс-конференцией

В минувший вторник, 7 декабря, состоялась пресс-конференция губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Глава 47-го региона назвал главные драйверы экономического роста, рассказал о расходной и доходной части бюджета, чуть-чуть подогрел интригу вокруг слухов о привлечении китайских инвесторов на площадку завода «Форд» во Всеволожске и о проведении крупнейшей гонки «Формула-1».

«Что за команда-47?», «Почему СК заинтересовался народным музеем в Коккорево?», «Когда же все-таки в Кудрово построят метро?», «Куда заведет мусорная реформа?» и ещё несколько десятков самых актуальных и животрепещущих вопросов сыпались как из рога изобилия. Губернатор за два с половиной часа общения ответил всем.

– Бюджет у нас социально ориентированный, – отметил глава Ленинградской области. – Средства тратятся на здравоохранение, образование и социальную сферу. Правда, в нынешнем году акценты слегка сместились. Затраты на медицину переместились с третьей позиции на вторую. Оно и понятно: ситуация с ковидом весь год была нелегкой. Нагрузка на здравоохранение зашкаливала. Порой в день приходилось госпитализировать до 400 человек.

По словам губернатора, только на выплаты медикам в красной зоне было дополнительно выделено 1,5 млрд руб. Еще порядка 2,7 млрд регион потратил на приобретение оборудования: томографы, ИВЛ, транспортные средства и многое другое. Однако сейчас ситуация стабильная и, как пообещал Александр Дрозденко, никаких новых ограничений правительство вводить не станет.

– Предприниматели, оформившие ковидные паспорта, смогут спокойно работать, – подчеркнул губернатор. – Те, кто пока не обзавёлся документом, должны спрашивать с посетителей либо QR-код, либо ПЦР-тест. Серьезных препятствий для проведения новогодних мероприятий я тоже не вижу. Главное, чтобы родители подтвердили свое состояние здоровья или вакцинацию, или представили ПЦР-тест.

Отдельно губернатор подчеркнул благополучный инвестиционный климат региона. Погода, если можно так сказать, без капризов – интерес к Ленинградской области со стороны бизнесменов только растет.

– Большинство предпринимателей реинвестируют в нашу экономику, – признался Александр Дрозденко. – Это отлично! На Петербургском международном экономическом форуме нам удалось подписать соглашений на баснословную сумму в 1 триллион 32 млрд руб. Что касается площадки завода «Форд» во Всеволожске и слухов о привлечении китайских инвесторов, ничего сказать не могу. Это компетенция руководства предприятия. Только скажу, что сейчас решается вопрос с передачей земельного участка. Тайное станет явным, как только на производственную площадку придет работать новый инвестор.

Безусловно, одним из главных вопросов остается строительство школ, детсадов, медучреждений в густонаселённых городах.

– На повестке дня строительство 37 соцобъектов, – проинформировал Александр Юрьевич. – Два десятка уже получили акт ввода, остальные 17 – в процессе. Сейчас важно завершить строительство. Получилось так, что затраты растут как на дрожжах. Дорожает цемент, металл и прочие составляющие. Необходимо найти ресурсы для выполнения обещанного. В частности, об этом шла речь на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве. Отмечу, что мы уже внесли в план строительство поликлиники в Мурино и Янино.

Заговорил Александр Дрозденко и о мусорной проблеме. «Не хочу и не буду прятать голову в песок», – заявил он.

– Я был бы счастливый губернатор, если бы занимался только ТКО Ленинградской области, – полушутя отметил глава региона. – Пока кипят страсти вокруг этой темы, но никто не может предложить оптимального варианта. Экологи, общественные организации, жители и чиновники никак не могут прийти к единому мнению. Возможно, что оптимальным вариантом станет глубокая переработка мусора путем сортировки. Но чтобы закрыть полигоны к 2024 году, необходимо решить вопрос со строительством мусороперерабатывающих заводов. Необходим компромисс. Это дорога с двухсторонним движением. Поэтому нужно выбрать оптимальный вариант.

Отвечая на вопрос, кто такие люди из «Команды-47», Александр Юрьевич отметил, что это прежде всего активные и неравнодушные земляки.

– Это каста жителей Ленинградской области, которая не только говорит, что «всё плохо» и «всё хорошо», а готова предложить свою реальную помощь, – подчеркнул губернатор. – Влиться в команду могут волонтёры Победы или добровольцы из движения «Мы вместе», экоактивисты, которые вместе с нами выходят на субботники. Журналисты, которые правдиво пишут на важные темы. Есть очень много хороших блогеров. В целом я бы сказал, что «Команда-47» – это команда людей, для которых важны слово и дело.

Рассказывая о мегапроекте «Формула-1», Александр Юрьевич отметил, что ожидаются большие инвестиции. Но не только за счёт бюджета Ленобласти, также регион рассчитывает на федеральную поддержку.

…Пресса задавала вопросы два с половиной часа. СМИ подключались онлайн, кто-то приехал на Суворовский, 67, чтобы услышать ответ лично. Прощаясь с журналистами, Александр Юрьевич пожелал всем в наше непростое турбулентное время приобрести коллективный иммунитет.

Ирэн Овсепян