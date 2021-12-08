Всеволожский поэт Владимир Шемшученко стал обладателем литературной премии «Ладога»
Житель Всеволожска, журналист газеты «Всеволожские вести» Владимир Шемшученко стал обладателем литературной премии имени Александра Прокофьева «Ладога» во «Всероссийской» номинации за сборник избранных стихов «Мысль превращается в слова».
Премия имени Александра Прокофьева «Ладога» в области поэзии присуждается Правительством Ленинградской области с 1998 года в двух номинациях ─ областной и всероссийской. Награда присваивается за создание поэтических произведений яркой гражданской направленности и образности в формах, близких народному слову и северо-русскому фольклору, произведений, раскрывающих величие души и разума «рядового» человека, философское осмысление бытия и нравственного подвига.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области