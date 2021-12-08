О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский поэт Владимир Шемшученко стал обладателем литературной премии «Ладога»

0 Комментариев

Житель Всеволожска, журналист газеты «Всеволожские вести» Владимир Шемшученко стал обладателем литературной премии имени Александра Прокофьева «Ладога» во «Всероссийской» номинации за сборник избранных стихов «Мысль превращается в слова».

Премия имени Александра Прокофьева «Ладога» в области поэзии присуждается Правительством Ленинградской области с 1998 года в двух номинациях ─ областной и всероссийской. Награда присваивается за создание поэтических произведений яркой гражданской направленности и образности в формах, близких народному слову и северо-русскому фольклору, произведений, раскрывающих величие души и разума «рядового» человека, философское осмысление бытия и нравственного подвига.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Форум «Ладога-2019». Игра всерьез.
  2. Волшебство ручной работы
  3. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей
  4. Есть такая школа: ей 150 лет!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code