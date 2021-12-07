Ленинградская панорама: Не дразните «красного петуха»!

С наступлением холодов возрастает риск пожаров в квартирах, частных домах и на дачах. Почти всегда причиной ЧП становится человеческий фактор — невнимательность или пренебрежение правилами безопасности.

Спасательным службам расслабляться некогда: летом они защищают леса от пожаров, в зимний период выезды часто связаны с возгораниями в жилом фонде. Обогревая жилища, люди не берут в расчет, что некачественная проводка, использование неисправных или самодельных электронагревательных приборов, чрезмерная нагрузка на сеть могут им стоить жизни.

«По данным на 15 ноября, в этом году в 47-м регионе произошло 6630 пожаров. Это меньше, чем в прошлом году. Но число погибших, к сожалению, выросло — 136 человек», — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Сергей Платонов.

Подавляющее большинство трагедий происходит в частном жилом фонде и садовых товариществах региона — 94 случая. Анализ ЧП показывает, что треть пожаров связана с нарушением правил эксплуатации электрооборудования, 36 человек погибли из-за неосторожного обращения с огнем, 25 жизней унесли неисправные печи. «Это три кита печальной статистики», — подчеркнул Сергей Платонов.

Особую боль вызывает гибель детей. В этому году в огне погибли уже пятеро маленьких ленинградцев. Сотрудники МЧС и «Леноблпожспаса» ведут постоянную профилактическую работу со школьниками и воспитанниками детских садов. Это конкурсы и викторины, семинары, экскурсии, учения, соревнования по пожарно-прикладному спорту, летом в регионе работают тематические смены в загородных и пришкольных лагерях. Словом, делается все, чтобы соблюдение правил пожарной безопасности в быту у детей вошло в привычку.

Но и взрослым нужно быть настороже. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра малышей или беспомощных детей с ограниченными возможностями здоровья. «Известны случаи, когда взрослые буквально на пять минут уходят в магазин, оставив ребятишек без присмотра, и случается беда», — объясняет замначальника ГУ МЧС России по Ленобласти.

Спасти человеческие жизни (46 человек сгорели во сне) помогает установка в доме или квартире пожарных извещателей. Прибор стоит около 400 рублей, работает от батареек. Он срабатывает при появлении дыма. Газоанализаторы, оснащенные датчиками на угарный и природный сжиженный газ, стоят заметно дороже. И все же не жалейте деньги, жизнь — дороже.

«Приобретайте такое оборудование в специализированных компаниях, проверив сертификат на продукцию, а установку закажите у специалистов, — советует заместитель генерального директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Владислав Степанеев. — Сейчас участились случаи мошенничества, когда нечистые на руку люди ходят по домам и предлагают купить якобы сигнализаторы загазованности».

Происшествия, связанные с бытовым газом, в этом году в 47-м регионе не зафиксированы. Это общий результат работы служб, причастных к техническому обслуживанию газового оборудования, и профилактики, проводимой ведомствами.

Одно из слабых звеньев многоквартирных домов — нарушение тяги в дымовых каналах. Ответственность за это несет управляющая компания, указывают в «Газпром газораспределении». Проверки должны проводиться трижды в год. Жильцы, в свою очередь, обязаны заключать договоры на внутриквартирное обслуживание газового оборудования, чтобы специалисты контролировали его состояние не реже чем раз год.

Инга Решетова

Языком фактов и цифр

В 2021 году сотрудники противопожарной службы Ленобласти: