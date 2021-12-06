Ленинградская панорама: Небо начиналось в Гатчине

У Музея истории военной авиации есть все шансы стать знаковой достопримечательностью новой столицы Ленобласти. Ведь именно Гатчина считается колыбелью русской авиации: в 1910 году здесь появился первый в нашей стране военный аэродром.

На заре воздухоплавания

Россия официально вступила на путь развития авиации в 1908 году. Тогда в воздух стали подниматься первые пилоты. Аэродромами служили ипподромы: здесь были ровные площадки и трибуны для зрителей. Если поначалу авиаторы, по сути, никуда не улетали, а просто показывали шоу в небе, то постепенно пришло понимание, что самолет может стать и видом транспорта. Первый междугородний перелет из Петербурга в Гатчину совершил в октябре 1910 года военный летчик Евгений Руднев. За 56 минут самолет «Фарман» преодолел 64 км.

Отважные воздухоплаватели, авиаторы и авиатриссы той эпохи проявили небывалое мужество в покорении пятого океана — воздуха.

— Освоение неба начиналось здесь, на Гатчинском военном аэро­дроме. Участвовали в этом, между прочим, и женщины. Так, здесь экзаменовалась на звание пилота двадцатилетняя Лидия Зверева. Именно она стала первой русской летчицей, — рассказывает хранитель музейных фондов Лидия Борисова.

Сохранилось много документов и фотографий, связанных с деятельностью Авиационного отдела Офицерской воздухоплавательной школы (с 1914 года — Военно-авиационной школы) и непосредственно Гатчинского аэродрома. Из них можно узнать об обучении и полетах, победах и неудачах авиаторов. Воздушные аварии случались постоянно. В одном из номеров журнала «Воздухоплаватель» за 1916 год напечатан некролог: «30 апреля в 6 часов утра в Гатчинском дворцовом госпитале скончался один из лучших военных летчиков капитан Христофор Пруссис. Он умер через три дня после падения на аэроплане «Фарман-22» с одним из учеников авиационной школы, отделавшимся общим сотрясением организма». Погибших авиаторов было немало, но чаще всего при полетах получали ушибы и переломы.

Аэродром долго служил делу подготовки авиаторов. Многие летчики оттачивали здесь мастерство. В их числе — Валерий Чкалов, служивший в 1-й Краснознаменной истребительной авиационной эскадрилье. В 1927 году на демонстрационных полетах на Ходынском аэродроме Москвы он блестяще выполнил «гатчинскую» программу фигурных полетов, за которую годом ранее получил 15 суток ареста… Последний самолет поднялся в небо с Гатчинского аэродрома в 1963 году.

Летопись героев-пилотов

Специалист по формированию фондов музея Александр Аношин — бывший летчик с выслугой 26 лет. Он признался, что попал сюда на работу случайно. Проходил мимо и зацепился взглядом за вывеску. Обрадовался, что есть еще энтузиасты авиационной тематики. Зашел, да так и остался. Увлеченно здесь трудится уже третий месяц.

— Особое внимание в экспозициях мы уделяем теме Великой Отечественной войны, — делится Александр Евгеньевич. — Тщательно собираем информацию о героях-пилотах того времени. Приходят родственники, приносят архивные документы, чему мы очень рады.

Сейчас, например, музей создает экспозицию, посвященную подвигу штурмана эскадрильи 34-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 13-й воздушной армии Ленинградского фронта, гвардии капитана, Героя Советского Союза Алексея Перегудова. При пикировании на немецкую артиллерийскую батарею, обстреливавшую Ленинград, самолет был подбит и загорелся. Тогда экипаж решил направить машину на позиции противника, совершив огненный таран. Командир Василий Гречишкин отдал приказ всем покинуть самолет, а сам повел машину на врага. Успел выпрыгнуть только стрелок-радист Иван Марченко… Двигатель, лопасть винта и другие части этого самолета музею передали ленинградские поисковики. А родственники Перегудова принесли его письма с фронта и часть семейных фотографий.

Есть в музее и экспонаты, посвященные уроженцу Гатчины лейтенанту штурмовой авиации Михаилу Рысеву. 3 января 1945 года в бою за Будапешт он повторил подвиг Гастелло — на горящем самолете врезался в колонну вражеских танков. В память о герое названа улица, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.

Полеты во сне…

«Первым делом, первым делом — самолеты…». Кто не напевал эти строчки из популярного фильма «Небесный тихоход»? У директора гатчинского музея Геннадия Панёва самолеты и все, что связано с авиационной темой, вызывает острый интерес. Летать он мечтал всегда. Мальчик из Архангельской области часто бегал на аэродром и, затаив дыхание, наблюдал за всем, что происходит на летном поле, внимал, впитывал… и влюбился в небо навсегда. Но стать летчиком ему было не суждено: не прошел медкомиссию по зрению. Окончил ЛИАП, получил диплом авиационного инженера-механика. Работал в институте ядерной физики, служил в технических подразделениях стратегической авиации.

Создатель первого в России Музея истории военной авиации Геннадий Панёв мечтает о полной визуализации настоящих самолетов. Задумок по созданию интерактивных зон предостаточно. Но главное — сделать музей достойным не только на высоком техническом уровне, но и с познавательно-развивающей и исследовательской позиций.

Под открытым небом возле здания музея разместились два отреставрированных вертолета Ка-26. Рядом ждет восстановления знаменитый истребитель МиГ-19. Эти натуральные экспонаты стали началом уличной экспозиции.

В планах Панёва — восстановить два ангара, куда поместится более десятка единиц авиатехники. В наличии — натуральные полномасштабные копии самолетов «Фарман-4» и «Ньюпор-17». На подходе — кабина самолета «Илья Муромец» Игоря Сикорского, а также макет истребителя Ил-16. Строится и собирается экспонат эпохи начала авиации — разведывательный и наблюдательный самолет «Блериот-XI». Переданы музею винты, киль, стабилизатор и тележки шасси самолета Можайского. Есть и уменьшенная копия воздушного змея Ульянина, созданного для подъема наблюдателей и корректировщиков артиллерийского огня. Имеются также остатки двух штурмовиков Ил-2, найденные в лесах Ленобласти.

Музейная экспозиция активно обновляется. Библиотека недавно серьезно пополнилась редкой литературой по теме. Вдова архангельского краеведа и военного историка Евгения Колтового передала в дар собрание мужа: почти 20 тысяч книг, значков, марок и иных материалов. ­Каково же было изумление сотрудников музея, обнаруживших на одной из книг автограф матери первого космонавта — Анны Тимофеевны Гагариной! Нашлась в коллекции и открытка с видом отчего дома Юрия Алексеевича. Много здесь и других интересных экспонатов, которые лучше увидеть своими глазами.

…и наяву

В 1970-х юго-западная окраина Гатчины на месте бывшего аэродрома стала активно застраиваться. Новый микрорайон так и назвали — Аэродром. Сейчас здесь в рамках масштабного проекта «Аэропарк» идут работы по благоустройству и созданию зоны для отдыха и развлечений. По мнению директора, эти обстоятельства удачно совпали с созданием частного музея.

Есть надежда, что уже в недалеком будущем музей станет местом притяжения для всех, кто интересуется авиацией, кто грезит полетами и самолетами. А у Геннадия Панёва, кстати, мечта о небе сбылась. Он летает на …мотодельтаплане. Но, как и самолеты начала прошлого века, этот аппарат относится к классу сверхлегких. Поэтому летать на нем лучше рано утром либо за пару часов до захода солнца, когда стабилизируются воздушные потоки. Если попутный ветер, то с одной заправкой можно и до Москвы долететь!

Лариса Южанина

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