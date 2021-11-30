За ночь во Всеволожском районе выпало около 15 см снега

Последний день осени отметился настоящим снегопадом – местами Всеволожский район накрыло «полотном» в 15 сантиметров. Несмотря на то, что во всех поселениях дорожные службы работают в усиленном режиме, утро для многих автомобилистов выдалось трудным.

Дорожные службы района приступили к работе с пяти, а где-то и с четырех утра. Во Всеволожске на уборку обильно выпавшего снега вышли 14 единиц техники и 28 человек для ручной уборки на дорогах местного значения и тротуарах. Благодаря их усилиям, основные дороги успели расчистить к утреннему трафику. Однако совсем трудностей избежать не удалось – для части владельцев авто стало проблемой банально выехать со своего парковочного места.

Отметим, что 30 ноября осадки продолжатся. При этом растаять снег, видимо, не успеет: по прогнозам синоптиков морозы будут только крепчать – в середине недели температура воздуха ночью может опуститься до -18 градусов. Жителям района стоит быть особенно осторожными на скользких дорогах и тротуарах.

Фото пресс-службы администрации ВМР