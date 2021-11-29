Александр Дрозденко вручил супругам из Мурино коляску для новорожденной тройни

Ленинградцы Елена Викулова и Владимир Катан 31 октября стали счастливыми родителями – у них родилась тройня: два мальчика – Владимир и Рамзан – и девочка Арина. Малыши сейчас находятся под наблюдением медиков, поскольку родились раньше срока.

«Поздравляю с таким важным событием, с тройным праздником! Знаю, что ваше желание стать родителями было огромным, и очень рад, что теперь ваша большая и крепкая семья стала жителями Ленинградской области», – сказал глава региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Елена и Владимир переехали в Ленинградскую область около полугода назад из Крыма. Когда-то они приобрели квартиру в Мурино – ещё на этапе котлована. Когда дом был достроен и сдан, супруги сразу перебрались в Мурино.

Сейчас молодые родители готовятся к выписке малышей, сделали ремонт, обустроили комнату, установили кроватки. Коляска, вручение которой приурочено ко Дню матери, стала необходимым подарком и помощью семейному бюджету.

«Спасибо большое, мы теперь на коляске сделаем надпись «Подарок от губернатора», – пошутил глава семейства, принимая ценный презент.

Фото пресс-службы областного правительства