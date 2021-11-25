Садовник барона Корфа и его потомки

Неожиданный отклик вызвал материал Татьяны Трубачевой «Век жили, век лечили. Ириновской больнице 100 лет», опубликованный 12 ноября к юбилею старейшего лечебного учреждения Всеволожского района. От жителя Ириновки Александра Романовича Тетеревкова (на снимке) мы узнали, что жизнь его семьи самым непосредственным образом связана с этой больницей и… с Корфами. Прадед автора письма, Михаил Михайлов, работал садовником у Павла Леопольдовича Корфа, созидательная деятельность которого, как известно, дала мощный импульс развитию Всеволожска. Садовник в имении у барона Корфа был замечательный, сегодня таких, как он, специалистов называют ландшафтными дизайнерами. Он разбил дивной красоты парк, где были три аллеи – березовая, еловая и дубовая; выращивал изумительной красоты цветы, а в теплицах – овощи.

Жена Михайлова умерла после родов, оставив ему двух дочек – Александру и Зинаиду, а сам он трагически погиб, когда, обрубая ветви дерева, нечаянно уронил топор и сам упал на его остриё. Девочек-сирот взяла на воспитание жена барона, Юлия Адамовна Корф (урожденная Кириакова, дочь Херсонского губернского предводителя дворянства), воспитала их, дала приличное образование. Одна из ее воспитанниц, Александра Михайловна, впоследствии и стала бабушкой Александра Романовича Тетеревкова. Со своим будущим мужем она познакомилась в Ириновке, в том самом саду, который посадил ее отец. Эта встреча стала судьбоносной не только для рождения новой семьи, но и для здравоохранения Всеволожского района. Но обо всем по порядку…

Владимир Андрианович Тетеревков, вся семья которого испокон веков работала на Пороховых заводах, обнаружив у себя художественные способности, поступил в рисовальную школу Императорского общества поощрения художеств, куда принимали простых петербуржцев. Однажды вместе со своим приятелем, услышав, что в Ириновке, в старом имении, есть красивейший парк, приехал туда на пленэр. Там и попал в плен прекрасных глаз девушки Саши, которая мило беседовала на скамейке со своей подружкой, а потом и женился на ней.

«Когда в 1921 году исполком Ириновского волостного комитета принял решение об устройстве в особняке барона Корфа больницы и ремонте самого здания, по просьбе местной фельдшерицы Елизаветы Михайловны Котлецовой к этому был привлечен мой дедушка Тетеревков Владимир Андрианович», – сообщил автор письма, полученного редакцией газеты.

После женитьбы на Александре Михайловой молодой художник остался жить в Ириновке. Рисование было его увлечением, и он никогда не оставлял занятий живописью, но мастером был, что называется, на все руки. Внук вспоминает, что дед всей Ириновке чинил часы. Ему-то и довелось начинать работу по созданию больницы, которой в этом году исполнилось сто лет.

Владимир Андрианович Тетеревков был больше, чем завхоз, на него легли трудные хлопоты по обустройству медицинского учреждения буквально с нуля, по добыванию стройматериалов и даже… гвоздей. Для этого пешком приходилось ходить в Шлиссельбург, где находился райздравотдел. Словом, все хозяйственные заботы по строительству медицинского учреждения легли на его плечи.

7 ноября 1921 года открылась Ириновская больница, которая носила имя Октябрьской революции, где В.А. Тетеревков работал завхозом до 1927 года, а затем устроился на Ириновское торфопредприятие. И уже перед самой войной перешел на военный завод «Краснознамёнец».

16 сентября 1965 года в газете «Невская заря» был напечатан добрый очерк Н. Швеца «Дорога памяти», посвященный воспоминаниям В.А. Тетеревкова о строительстве Ириновской больницы. Добавим, что лечебной частью больницы заведовала Елизавета Михайловна Котлецова, она же была фармацевтом, хирургом и терапевтом до прихода главного врача. Всего же в штате больницы состояло семь человек. Об этой удивительной женщине в свое время тоже писала «Невская заря».

Роман, сын Владимира Андриановича и Александры Михайловны Тетеревковых, один из трех детей в семье, родился в той самой Ириновской больнице. В 1950 году он женился на Евгении Дмитриевне Дубровиной, которая с конца 1950-х до конца 1960-х годов работала в Ириновской больнице старшей медсестрой. Заведующим и главным врачом в то время был Элизов.

В архиве Александра Романовича много снимков, на которых запечатлены сотрудники больницы того периода – это настоящая редкость. К сожалению, многочисленные фотографии более раннего периода, в том числе и очень редкие, были утрачены во время пожара в старом доме Тетеревковых. Сгорели и картины прадеда. Так огонь безвозвратно уничтожил многие свидетельства прошлого, страницы истории, которые, увы, не всегда удается сохранить.

В стремлении воссоздать утраченное Александр Романович изучает не только историю своей семьи, но и прошлое родины. Как краевед он себя не позиционирует, но охотно показал нам внушительных объемов папки с собранными материалами. Свидетелями и участниками многих исторических событий стали и его близкие. Семья пережила блокаду, Роман Владимирович и его сестра Шура работали на лесозаготовках в годы войны. Есть и боевые страницы в истории Тетеревковых, причем не только периода Великой Отечественной войны.

Александр Романович – ветеран боевых действий, три года как советник провел в Афганистане. Об этом предпочитает не говорить, но признался, что в афганской командировке оставил свое здоровье. После реабилитации он вернулся в органы государственной безопасности, где служил до самой пенсии. Впрочем, это уже совсем другая история, выходящая за рамки нашего небольшого материала. Хотя, не скроем, хотелось бы вернуться к ней, чтобы рассказать об интересном человеке, который живет рядом с нами.

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА и из семейного архива