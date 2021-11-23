Совет депутатов Всеволожска перераспределил сэкономленные средства

В зале заседаний администрации Всеволожского района 23 ноября состоялось очередное заседание совета депутатов города Всеволожска IV созыва.

Согласно решению председателей постоянных комиссий, в повестку были включены 11 проектов решений, касающихся, в основном, положений о муниципальном контроле в сфере благоустройства и дорожном хозяйстве, а также размещении нестационарных торговых объектов на территории города.

Поскольку все вынесенные в повестку заседания вопросы были заранее детально проработаны, повестка дня была исчерпана в течение получаса, но на этом депутаты не остановились: здесь же было принято решение о проведении внеочередного заседания совета депутатов, в повестке которого значился лишь один вопрос – «О внесении изменений в решение от 15.12.2020 года «О бюджете г. Всеволожска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Суть изменений сводилась к перераспределению средств (без изменения параметров уже принятого бюджета), т.е. использования сэкономленных средств по утверждённым статьям расхода. Эти средства будут направлены на приобретение доли (450 кв. м.) в недостроенном здании, расположенном по адресу г. Всеволожск, ул. Вахрушева, дом № 6. Тем самым доля в этом здании, соответственно, вырастет до 59%.

Решение было принято единогласно.

Владимир Шемшученко