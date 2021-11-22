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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский район отмечает 80 лет со дня начала действия ледовой трассы Дороги жизни

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Сегодня, 22 ноября, исполняется 80 лет со дня начала действия ледовой трассы Дороги жизни. У мемориала «Разорванное кольцо» прошла торжественная церемония возложения цветов.

Венок от муниципального образования и администрации Всеволожского района возложили волонтеры Победы и представители молодежного актива Всеволожского района. Также в этот день на официальном сайте районной администрации был опубликован видеофильм «Еще не знают на земле страшней и радостней дороги», посвященный юбилейной дате.

– В Ленинградской области с особым трепетом относятся к страницам истории, связанным с Дорогой жизни, – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем обращении к жителям региона. – Предлагаю сегодня склонить головы в знак глубокой скорби обо всех неисчислимых жертвах трагических блокадных дней, всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Отечества. Вечная слава защитникам нашей Родины!

Фото Антона Ляпина

 

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