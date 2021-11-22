О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Андрей Шорников покидает пост главы администрации Свердловского городского поселения

0 Комментариев

Андрей Шорников переходит на должность исполняющего обязанности главы администрации Кировского района Ленинградской области. Такое решение 19 ноября принял совет депутатов Кировского района Ленинградской области. Подобная кадровая перестановка совпадает с мнением и рекомендацией главы 47-го региона Александра Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба администрации Свердловского поселения, за два года работы на посту главы администрации Андрей Шорников сумел вывести поселение из политического застоя и наладить диалог с жителями. Сейчас в Свердловском поселении есть работающий совет депутатов и принятый бюджет. А это – необходимая база для воплощения социальных и инфраструктурных проектов.

Фото из архива Свердловского городского поселения

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  2. Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?
  3. Планов много и средства есть
  4. Город Всеволожск смотрит в будущее с оптимизмом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code