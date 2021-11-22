Андрей Шорников покидает пост главы администрации Свердловского городского поселения

Андрей Шорников переходит на должность исполняющего обязанности главы администрации Кировского района Ленинградской области. Такое решение 19 ноября принял совет депутатов Кировского района Ленинградской области. Подобная кадровая перестановка совпадает с мнением и рекомендацией главы 47-го региона Александра Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба администрации Свердловского поселения, за два года работы на посту главы администрации Андрей Шорников сумел вывести поселение из политического застоя и наладить диалог с жителями. Сейчас в Свердловском поселении есть работающий совет депутатов и принятый бюджет. А это – необходимая база для воплощения социальных и инфраструктурных проектов.

Фото из архива Свердловского городского поселения