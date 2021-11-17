Новую экспозицию в музее Коккорево подготавливают при участии активистов и ветеранов

Каким будет обновленный народный музей «Дорога жизни» в Коккорево решают при участии активистов и ветеранов. Новая экспозиция в музее планируют подготовить к 9 маю 2022 года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, проект реставрации здания бывшего штаба Дороги жизни в деревне Коккорево разрабатывали специалисты Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области. На днях состоялась встреча с активистами и ветеранами, на которой обсуждалась концепция выставочных площадок и выборе ключевой темы.

– Все сошлись во мнении, что раз музей был создан руками ветеранов, то и экспозиция должна строиться на рассказе о Дороге жизни через личные истории участников тех событий, – отметил председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой. – Мы постараемся построить экспозицию таким образом, чтобы на примере водителя, который служил на Дороге жизни, или зенитчика рассказать о функционировании Дороги жизни.

Напомним, что дом, где в ноябре 1941 года размещался командный пункт организации ледовой дороги, а затем штаб Военно-автомобильной дороги 101, в середине декабря 2020 года был приобретен в собственность Ленинградской области. Не так давно собранная активистами экспозиция музея занимала всего одну комнату в легендарном здании, но теперь под музейное пространство будет отдан весь «Домик Нефедова».