Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ответит на вопросы жителей

В понедельник, 15 ноября, жители Ленинградской области смогут задать свои вопросы губернатору Александру Дрозденко. Глава региона будет лично принимать звонки в ходе Прямой линии.

Задать вопрос губернатору можно с 16:00 до 17:00. Для этого со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, нужно набрать номер 006. Звонок будет бесплатным.

Дозвониться на прямую линию можно и с мобильного телефона. Номер для соединения +7 (81361) 3-15-01. Звонок платный, стоимость определяется согласно тарифу оператора связи.

Главы администраций районов Ленинградской области и председатели комитетов также будут присутствовать на Прямой линии в режиме видеоконференции. Они будут помогать губернатору Александру Дрозденко отвечать на вопросы и смогут прокомментировать обращения жителей.