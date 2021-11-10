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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На Кавголовских трамплинах закрыли летний сезон

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7 ноября на Кавголовском трамплине К-65 прошло закрытие летнего сезона. В нем участвовали как спортсмены-ветераны, так и молодые действующие прыгуны. Это были представители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Победителем соревнования стал житель посёлка Кузьмоловский – Владислав Бояринцев. Надо сказать, что этот спортсмен ещё молод (1994 года рождения), но имеет большой опыт выступлений на трамплине. Впервые на международные соревнования он вышел в 2011 году. Сейчас у него есть звание «мастер спорта», он является неоднократным победителем чемпионатов России. В этом году Владимир включён в резерв сборной команды России, и для него выступление на «Закрытии летнего сезона» послужило одним из этапов подготовки к отборочным российским соревнованиям.

Ветераны-прыгуны тоже ведут свою подготовку. У них впереди – важное соревнование. Вторые Всероссийские зимние спортивные игры среди спортсменов-любителей. Они будут проходить с 4 по 7 февраля 2022 года и будут включать четыре дисциплины: биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье.

Ну и скоро на Кавголовских трамплинах откроется свой зимний сезон…

Людмила ОДНОБОКОВА

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