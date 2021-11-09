Украденные гектары возвращены на место

Крахом завершилась попытка жульничества с землей, затеянная в Кадастровой палате Ленобласти. Всеволожский городской суд по иску региональной прокуратуры отменил результаты межевания участка в Свердловском городском поселении.

Границы земли были указаны неверно — недобросовестные должностные лица «перенесли» участок в другой район области, чтобы получить угодья по дешевке. Решением суда сведения об изменении границ участка площадью 58,2 тыс. кв. м исключены из Единого государственного реестра недвижимости.

Мошенничество с пригодными под застройку сельскохозяйственными землями было организовано с размахом. В документы межевания земель, имеющих высокую рыночную стоимость, чиновники вносили ложные данные, указывая другое местоположение. Фальшивые межевые планы сдавали в отдел кадастрового учета и оформляли земельные участки в свою собственность либо на подставных лиц. За эти аферы были неоднократно осуждены в 2019, 2020 и 2021 годах руководящие сотрудники областного Росреестра.

Бывший замдиректора филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ленинградской области Сергей Храмов получил по совокупности приговоров 7,5 года строгого режима за хищение земель путем подлога в межевании и выкупа участков по сниженной цене. Бывший кадастровый инженер Марина Ядрова, которая при регистрации вносила заведомо ложные сведения о координатах границ земельных участков, отделалась условным сроком и штрафом.

Бывший начальник Храмова, директор филиала Росреестра по 47‑му региону Олег Михеев в марте 2021 года приговорен за мошенничество со всеволожской землей и получил 2 года в колонии общего режима. Он и его заместитель Храмов находились под арестом с ноября 2017 года. Как рассказали в регио­нальном управлении Следственного комитета, при обысках в банковских ячейках у бывших землемеров оказалось свыше 75 миллионов рублей в российской и зарубежной валютах. В рамках дела арестовано 32 объекта недвижимости. Всего же возбуждено более 20 уголовных дел на 5 млрд рублей.

Дмитрий Полянский