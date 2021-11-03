Всероссийская перепись продолжается

Жители Всеволожского района продолжают активно принимать участие во Всероссийской переписи населения – 2021. Многие проходят опрос в онлайн-формате.

– Я уже ответил на вопросы о возрасте, гражданстве, владении языками, месте рождения, образовании, семейном статусе и другие, – рассказал директор Центра образования «Кудрово» Игорь Соловьев. – Воспользовался порталом «Госуслуги». Переписался достаточно быстро, опрос занял минут 15–20. Очень радует, что в этой переписи применяются современные технологии и необязательно ждать переписчика, можно все сделать дистанционно. Призываю всех активно участвовать в переписи. Считаю, что это важно и нужно.

Как пояснил Игорь Соловьев, собранная статистика позволит представить демографический состав населения для того, чтобы в дальнейшем выстроить правильную социальную политику, в том числе и в сфере образования. Чем более полной и подробной будет полученная информация о населении страны, тем четче можно отследить тенденции в обществе и создать благоприятные условия для дальнейшего развития.

Ирэн Овсепян